Kahve tüketenler dikkat! O hastalığı tetikliyor

Epilepsinin her yaşta görülebilen bir hastalık olduğunu söyleyen Özlece, “Epilepsi, beynimizin anormal elektriksel aktivitesi nedeniyle karşımıza çıkan herhangi bir uyarıcı olmadan tekrarlayan nöbetlere verdiğimiz isimdir. Epilepsi her yaşta görülebilen bir hastalık. Halk arasında sara hastalığı diye bilinen hastalığımızdır. Her yaşta çocukluk çağında, genç erişkinlerde, yaşlılarda her yaşta görülebilir. Dolayısıyla hepimizin başına gelebilecek bir hastalık türüdür” dedi.