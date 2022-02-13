Kahve tüketenler dikkat! O hastalığı tetikliyor

"UYARICI MADDELER EPİLEPSİ NÖBETLERİNİ TETİKLİYOR"

Epilepsi hastalarının aşırı kahve, çay ve kola tüketmesi durumunda hastalığa bağlı nöbetin tetiklendiğinin altını çizen Dr. Özlece, “Epilepside tanı konulduktan sonra dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var özellikle nöbet tetikleyicilerinden uzak durmamız gerekiyor. Nöbeti en çok aşırı uykusuzluk, uzun süreli açlıklar, ilaçları düzenli kullanmamak, enfeksiyonlar, ateş gibi durumlar tetikliyor. Çok fazla uyarıcı maddeler, örneğin kola, kahve, çay tüketiminin abartılı olması da nöbetleri tetikleyebiliyor” ifadelerini kullandı. Dr. Özlece, epilepsi hastalarını, nöbeti tetikleyecek her şeyden uzak durmaları ve ilaçlarını çok düzenli kullanmaları konusunda uyardı.