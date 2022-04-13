GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaAlmanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kiev’de istenmediğini açıkladı
HaberlerDünya Haberleri Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kiev’de istenmediğini açıkladı
ABONE OL

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kiev’de istenmediğini açıkladı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, dün yaptığı açıklamada Ukrayna’nın başkenti Kiev’e planladığı ziyaretin Ukrayna tarafından reddedildiğini açıkladı.

13.04.2022 - 11:45 | | BERLİN (İHA)
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kiev’de istenmediğini açıkladı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Batılı ülkeler Ukrayna’ya olan desteği göstermek için ülkenin başkenti Kiev’i ziyaret etmeye devam ederken, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Ukrayna’nın başkenti Kiev’e planladığı ziyaretin Ukrayna tarafından kabul edilmediğini açıkladı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Polonya'nın başkenti Varşova'yı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın Litvanya, Letonya ve Estonya Cumhurbaşkanlarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev’e ortak bir ziyaret düzenlenmesini önerdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Steinmeier açıklamasında "Bu ziyaret için hazırdım. Ama kabul etmeliyim ki, Kiev’de istenmiyordum” dedi.

Ukrayna daha önce, Rusya ile olan bağlantıları ve eski dışişleri bakanı olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkilerin geliştirilmesinde attığı adımlar nedeniyle Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’i eleştirmişti. Steinmeier ise geçen hafta dışişleri bakanı olarak görev aldığı dönemde, Rusya'ya yönelik politikalarındaki hataları kabul ettiğini açıklamıştı.

    GÜNCEL HABERLER

    Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesini Amerikalılar açıkladı! Listeye Türkiye damga vurdu...

    Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesini Amerikalılar açıkladı! Listeye Türkiye damga vurdu...

    Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

    Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

    Karamollaoğlu: Adayın açıklanmasına daha zaman var

    Karamollaoğlu: Adayın açıklanmasına daha zaman var

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

    Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

    Sıradaki Haber
    KPSS şartsız kamuda istihdam fırsatı! Tarih verildi, başvurular e-Devlet'ten...

    KPSS şartsız kamuda istihdam fırsatı! Tarih verildi, başvurular e-Devlet'ten...

    Sıradaki Haber
    Yere dökülen hamurla lavaş yapmıştı! Skandal sonrası ilk açıklama: Şantaja uğradım

    Yere dökülen hamurla lavaş yapmıştı! Skandal sonrası ilk açıklama: Şantaja uğradım

    Sıradaki Haber
    Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderlerinden Kiev ziyareti

    Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderlerinden Kiev ziyareti

    Sıradaki Haber