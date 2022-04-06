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ABD'den son dakika yaptırım kararı! Rusya'ya kötü haber

ABD, Buça'daki olayların ardından Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak getirdi.

06.04.2022 - 17:47 |
ABD'den son dakika yaptırım kararı! Rusya'ya kötü haber

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın en büyük finans kurumu Sberbank ve en büyük özel bankası Alfa Bank'a tam yaptırım getirildi.

Açıklamada, "Bu eylemle, Sberbank'ın ve Alfa Bank'ın ABD finansal sistemindeki varlıkları dondurulacak, ABD'li kişilerin onlarla iş yapması yasaklanacak." denildi.

Yeni yatırım yasağı

ABD'li şirket ve kişilerin Rusya'da yeni yatırım yapmaları yasaklanacak.

Açıklamanın ilgili bölümünde, “Başkan Biden, ABD'li kişilerin Rusya'da yeni yatırım yapmasını yasaklayan ve Rusya'yı küresel ekonomiden daha da izole edecek yeni bir Başkanlık Kararnamesi imzalayacak. Bu eylem, 600'den fazla çok uluslu işletmenin Rusya'dan çıkma kararına dayanıyor... Kararname ile Rusya Federasyonu'nun küresel rekabet gücünün kalıcı olarak zayıflatılması amaçlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Putin'in yakınlarına yaptırım

Rus devlet yetkililerine yönelik yaptırımlar da açıklamada yer aldı.

Buna göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yetişkin çocukları, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi ve kızı, Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve Başbakanı Dmitry Medvedev ve Başbakan Mihail Mişustin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri de dahil olmak üzere Rus seçkinleri ve aile üyelerine yaptırım uygulanacak.

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