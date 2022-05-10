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ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna'ya dev destek! İmzayı attı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya Rus saldırılarına karşılık vermesi için gereken askeri teçhizatın sağlanmasını kolaylaştırmayı hedefleyen 2022 Ukrayna Demokrasi Savunması Ödünç Verme ve Kiralama Yasası’nı imzaladı.

10.05.2022 - 00:55 | | İHA
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna'ya dev destek! İmzayı attı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da bulunan Oval Ofis’te daha önce Temsilciler Meclisi ve Senato'da onaylanan ve Ukrayna’ya Rus saldırılarına karşılık vermesi için gereken askeri teçhizatın sağlanmasını kolaylaştırmayı hedefleyen 2022 Ukrayna Demokrasi Savunması Ödünç Verme ve Kiralama Yasası’nı imzaladı.

Biden yaptığı açıklamada, “Ukrayna hükümetini, Ukrayna halkını ve onların ülkeleri ile demokrasilerini Putin’in acımasız savaşına karşı savunma mücadelesini doğrudan destekleyen önemli tasarıyı imzalıyorum” dedi.

Biden, “Mücadelenin maliyeti ucuz değil, ancak saldırganlığa boyun eğmek daha da maliyetli” ifadelerini kullandı. Yasa ile ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden etkilenen müttefiklerine askeri yardım vermesini veya kiralamasını da kolaylaştıracak. Biden’ın halihazırda askeri ekipman ödünç verme veya kiralama yetkisi olsa da yasa ile bunu yapmak için bazı gereksinimler daha da kolay hale geliyor.

Yasa, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği de dahil olmak üzere müttefiklerin Nazi lideri Hitler'i yenilgiye uğratmasına yardımcı olan “Ödünç Verme Yasası”nı hatırlatıyor.

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