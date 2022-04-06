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    Bilim ve Teknoloji21 yaşındaki genç 'ruhunu' sattı! Yeni sahibi ise ruhun fiyatını güncelledi, dudak uçuklatan rakam...
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri 21 yaşındaki genç 'ruhunu' sattı! Yeni sahibi ise ruhun fiyatını güncelledi, dudak uçuklatan rakam...
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    21 yaşındaki genç 'ruhunu' sattı! Yeni sahibi ise ruhun fiyatını güncelledi, dudak uçuklatan rakam...

    21 yaşındaki Hollandalı Stijn van Schaik, NFT dünyasını şaşırtan bir olaya imza attı. 'Benim adım Stijn van Schaik ama bana Stinus diyebilirsin.' diyen genç, ruhunu NFT'ye çevirip sattı. Schaik, internet sitesi dahi oluşturdu. Sitede ruh satışının kurallarını ve 'ruh satışı anlaşmasını' açıkladı. 'Stinus'un Ruhu' 0,11 ETH karşılığında (yaklaşık 364 dolar) başka bir kişinin eline geçti. Yeni sahibi ise ruha dudak uçuklatan bir değer biçti.

    06.04.2022 - 15:08 |
    21 yaşındaki genç 'ruhunu' sattı! Yeni sahibi ise ruhun fiyatını güncelledi, dudak uçuklatan rakam...

    NFT (Non-Fungible Token-Değişitirelemez Jeton) çılgınlığı tam anlamıyla bir furyaya dönüşürken, çok farklı NFT eserler de çeşitli platformlarda satışa sunulmaya devam ediyor. Özellikle ünlü isimler, NFT eserlere bir hayli ilgi gösteriyor. Türkiye'de de NFT'ye ilgi bir hayli büyük. Ancak 21 yaşındaki bir Hollandalı sahip olduğu belki de en özel şeyi NFT'ye dönüştürüp satmaya karar verdi; ruhunu.

    NFT OLARAK "RUHUNU ORTAYA KOYDU"

    21 yaşındaki Stijn van Schaik, NFT olarak ruhunu satışa sundu. Stinus'un Ruhu adını verdiği eserini bir NFT satış platformunda satışa çıkartan genç, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Merhaba, şu anda bir ruha bakıyorsunuz. Şimdilik benim. Blok zincirine tamamen yüklendiğinde, ne olacağını kim bilebilir?"

    21 yaşındaki genç ruhunu sattı Yeni sahibi ise ruhun fiyatını güncelledi, dudak uçuklatan rakam...

    RUH SATIŞ ANLAŞMASI DA OLUŞTURDU

    Schaik, internet sitesi dahi oluşturdu. Sitede ruh satışının kurallarını ve "ruh satışı anlaşmasını" açıkladı. Ruh anlaşması ile yeni sahibin ruhu nasıl kullanabileceğini anlatan genç, "Ruhumu blok zincirine yükleyerek insanları kripto para biriminin olanaklarıyla tanıştırmak istiyorum. Umarım ruhumu bir NFT'ye dönüştürmek, teknolojiye henüz aşina olmayan insanlara ulaşmak için daha fazla ana akım medyanın dikkatini çeker." dedi.

    YENİ SAHİBİNDEN DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

    Stijn van Schaik, ruhunu 0,11 ETH (yaklaşık 363 dolar) karşılığında sattı. Ruhun yeni sahibi ise gencin ruhunu 1.040 ETH (yaklaşık 3.5 milyon dolar) olarak yeniden fiyatlandırdı.

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