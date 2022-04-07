Emeklilikle ilgili flaş detay! Ve belli oldu, yıpranma süresi...

Emekli olmak isteyen milyonları kapsayan sorular cevabını buldu. Posta'dan Ekrem Sarısu emeklilik ile ilgili merak edilen sorulara cevap verdi. İşte emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiren detaylar...

10 Mayıs 1971 doğumluyum. İlk SSK başlangıcım 1 Nisan 1993’te. 700 gün primim var. 15 Haziran 1998 tarihinden itibaren Emekli Sandığı’na tabi memur olarak çalışmaya başladım. Emekli Sandığı hizmetim 23 yıl 9 ay. Ayrıca 4 ay 23 gün Fiili Hizmet Süresi Zammı var (görev değişikliğinden önce). 18 ay olan askerliğimi borçlanıp bedelini ödedim. Acaba ne zaman emekli olabilirim?

Askerliğinizi memuriyetten önce mi yoksa sonra mı yaptığınızı belirtmemişsiniz. Sorunuzu askerliğinizi memuriyetten önce yaptığınız varsayımıyla cevaplandırıyoruz. Emekli Sandığı’nda emekli olmak için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. 4 ay 23 gün yıpranma süreniz emeklilik yaşınızdan düşülecektir. Fiili hizmet süreniz yeterli olduğundan 17 Aralık 2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.

EYT’NİN ESASLARI BELLİ DEĞİL

1977 doğumluyum. Bağkur girişim 1 Ocak 1996. Toplam 4500 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası çıkarsa emekli olabilir miyim?

EYT’nin emeklilik için aranan şartlardan yaş dışındakileri sağlayıp, yaşın dolmasını bekleyenleri kapsaması öngörülüyor. Bağkur’dan 9000 gün ve 5400 gün primle emekli olabilirsiniz. Bu kadar priminiz olmadığından beklendiği gibi bir yasa çıkarsa EYT’den yararlanamazsınız. Ancak henüz EYT esasları belli değil.

Belli olduğunda burada açıklama yaparız. Belki her sigortalının yararlanacağı bir yasa çıkartılırsa siz de faydalanırsınız. Bağkur’da iki şekilde emekli olabilirsiniz: 1) Priminizi 9000 güne tamamlayacağınız tarihte. 2) 900 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5400 güne tamamlamanız şartıyla 58 yaşı dolduracağınız tarihte.

SİGORTA VE ASKERLİK TARİHLERİ BELİRLEYİCİ

13 Nisan 1973 doğumluyum. SSK girişim 24 Haziran 1985. Fabrikada 4 yıl staj gördüm. 20 ay askerlik yaptım. 6000 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? Askerlik borçlanmasıyla emekliliğimi erkene alabilir miyim?

Sorunuzdan ilk girişinizin staj sigortası olduğu anlaşılıyor. Staj sigortasında emeklilik primi ödenmediği için emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. Emeklilik şartları sigorta başlangıç tarihine göre belirleniyor. Sigorta başlangıç tarihi de kişi adına ilk defa emeklilik primi ödenen gündür.

Şayet ilk girişte adınıza prim yatırılmış olsaydı, 5300 günden fazla prim ödemeniz bulunduğundan 49 yaşınızı dolduracağını 13 Nisan 2022’de emekli olabilecektiniz. Adınıza ilk defa prim ödenen tarihi bildirmeniz halinde sorunuza daha net cevap verebiliriz. Askerlik borçlanmasıyla emekliliğinizin öne gelip gelmeyeceği de sigorta başlangıç ve askerlik tarihinize göre değişir.

İKİ DOĞUM 1440 GÜN KAZANDIRIR

20 Mayıs 1983 doğumluyum. 7 Temmuz 1998 sigorta girişliyim. Hâlâ çalışıyorum. İki çocuğum var. Kaç prim günü ile ne zaman emekli olabilirim?

İlk girişte adınıza prim ödemesi varsa emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızı bildirmemişsiniz. Toplam 5975 gün prim yatırmış olmanız şartıyla 55 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Ayrıca 3600 gün prim ödemeniz şartıyla 58 yaşı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da bir başka seçenek (15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olarak). İlk girişte adınıza prim ödemesi varsa doğumlarınız sigorta başlangıç tarihinden sonra olduğundan doğumlarınızın aralarında iki yıllık süre bulunuyorsa doğum sonrasındaki iki yıl içinde prim ödenmeyen günleri borçlanma hakkınız var.

İki yıllık sürelerde prim ödemediğinizi varsayarsak iki doğumunuzu borçlanarak 1440 gün kazanabilirsiniz.

BABANIZ BORÇLANACAK VE 382 GÜN DE PRİM ÖDEYECEK

28 Nisan 1972 doğumlu babamın sigorta başlangıcı 15 Eylül 1988. Toplam 4618 gün prim ödemesi var. 15 ay olan askerliğini borçlanmadı. Acaba ne zaman emekli olur?

Cevap: Babanızın ilk girişte adına prim ödemesi varsa emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim ve 51 yaş şartlarına tabi. Askerlik süresini borçlanıp 382 gün de prim ödeyerek toplam primini 5450 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir.