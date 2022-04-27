Yalova Üniversitesi KPSS’den en az 60 puanla personel alacak! İşte başvuru şartları!

Yalova Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! İlan yayınlandı. Yalova Üniversitesi personel alımı ilanına göre, büro personeli, teknisyen, destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında 30 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvurular 27 Nisan-11 Mayıs tarihlerinde alınacak. Peki, Yalova Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Yalova Üniversitesi personel alımı başvuru şartları!

YALOVA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yalova Üniversitesi personel alımı başvurusu şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. e-posta ile başvuru kabul edilmeyecek. Başvurular 27 Nisan-11 Mayıs tarihlerinde alınacak.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

- 2020 KPSS sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puan türlerinde yeterli puana sahip olmak.

- Tüm adayların görevini yapmasında zihinsel ve fiziksel bir engeli bulunmamak

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

- Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Dilekçesi, (https://personel.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/4-b-dilekce-formu adresinden temin edilecektir.)

- Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://personel.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/4-b-basvuru-formu adresinden temin edilecektir.)

- 2020 KPSS Sonuç Belgesi,

- 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)

- Tecrübe istenilen pozisyonlar için unvanına uygun SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)

- Çalıştığı kurumdan ıslak imzalı belge alan kişiler çalıştıkları süreyi SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek zorundadır.

- Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

- Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)

- Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan kare kodlu, ıslak imzalı belgeler veya nüfus cüzdanı fotokopisi kabul edilir.)

- Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)

- Destek personeli (Şoför) 2022/9 nolu ilan için en az E veya D sınıfı sürücü belgesi,

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