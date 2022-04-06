Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları canlı yayın linki! Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı kura çekimi başladı. İŞKUR üzerinden başvuruların alındığı işçi alımı için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonucu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları canlı yayın linki!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUCU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için kura çekimi yapılıyor. Bakanlığın işçi alımı için gerçekleştirdiği kura çekilişinin canlı yayını başladı. Kura çekilişi bugün ve yarın yapılacak. Başvuru yapan binlerce kişi canlı yayın başında kura çekilişini izliyor. 0 bin işçi alımı ile temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı alımı gerçekleştirilecek. İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihlerinde Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecektir. Kura çekimi saat 18.00'e kadar devam edecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belirtilen saatte https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde yayımlanacak.

06 Nisan 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli işçi alımı kura çekimi, Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.

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