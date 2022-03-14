ÖSYM duyurdu! 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için KPSS 2022/5 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri başlıyor! ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından duyurdu. Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinin detaylarının yer alacağı KPSS 2022/5 kılavuzu için tarih verdi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...

TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklaması şu şekilde:

"Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri için KPSS 2022/5 kılavuzunu yarın yayımlayacağız ve tercihleri başlatacağız.

Tercihlerinizi 15-22 Mart tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapabilirsiniz.

Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri için KPSS 2022/5 kılavuzunu yarın yayımlayacağız ve tercihleri başlatacağız.

Tercihlerinizi 15-22 Mart tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU ‘den yapabilirsiniz.

Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) March 14, 2022

İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI!

5 bin 175’i Hemşire, 800’ü Ebe ve 3 bin 293’ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım gerçekleştirilecek.