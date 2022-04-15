Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak! İşte Milli Saraylar personel alımı başvuru şartları!

Milli Saraylar İdaresi duyurdu! Sözleşmeli personel alınacak. Yayımlanan ilana göre, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na temizlik görevlisi, büro personeli ile koruma güvenlik ve güvenlik görevlisi alınacak. Peki, Milli Saraylar personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvuru şartları!

MİLLİ SARAYLAR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 15 Nisan 2022 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp, 24 Nisan 2022 tarihinde saat: 23.59’da sona erecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacak. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:

- Başvuru özel şartlarına sahip olmak,

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- Adaylar, Başkanlık tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir.

- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

- Büro Personeli pozisyonu için ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP(3) puan türünden 60(altmış) ve üzerinden KPSS puanı almış olmak.

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93), ve ortaöğretim mezunları için KPSS (94) puan türünden 60(altmış) ve üzerinden KPSS puanı almış olmak.

- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonları için KPSS puan şartı aranmaz.

- Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından daha önce aynı unvan için yapılan sözlü sınava katılmaya hak kazanmamış olmak. (Aynı unvan için daha önce yapılan sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir)

- Sınava ilişkin bilgiler kısmında yer alan başvuru özel şartlarını taşımak.

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

Kadro Adedi: 52

Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav

- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

- Lise ve dengi okul mezunu olmak. (KPSS Şartı Aranmamaktadır)

Büro Personeli

Kadro Adedi: 6

Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav

Özel Şartları:

- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme

Sınavlarında KPSSP3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

- Herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lisans)

Kadro Adedi: 40

Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav

Özel Şartları:

- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.

- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,

-Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri yapılmayacak, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)

-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 5-Ön lisans programı mezunu olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ön Lisans)

Kadro Adedi: 30

Sınav Usulü: KPSS P93 + Sözlü Sınav

Özel Şartları:

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.

- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,

-Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri yapılmayacak, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)

4-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

5-Herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lise)

Kadro Adedi: 16

Sınav Usulü: KPSS P94 + Sözlü Sınav

Özel Şartları:

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P4 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.

- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,

-Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri yapılmayacak, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)

-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

-Lise ve dengi okul mezunu olmak.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN