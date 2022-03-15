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    Personel AlımıKPSS şartı yok! Başvurular bugün başladı, 10 bin kişi alınacak, İŞKUR'dan hemen...
    HaberlerPersonel Alımı Haberleri KPSS şartı yok! Başvurular bugün başladı, 10 bin kişi alınacak, İŞKUR'dan hemen...
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    KPSS şartı yok! Başvurular bugün başladı, 10 bin kişi alınacak, İŞKUR'dan hemen...

    Kamuya personel alımı yapılacak. Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları dikkate alınmayacak. KPSS'ye girmeyen adayların başvuruları da değerlendirilecek. Toplam 10 bin kişi için kadro açıldı. Başvuru süreci bugün başladı, 21 Mart tarihine kadar devam edecek. Kamuda çalışmak isteyenler başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek. Peki 10 bin kamu işçisi alımına kimler başvurabilecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu. 10 bin sürekli işçi ve 10 bin sağlık bakanlığı personel alımı yapılacak.

    15.03.2022 - 09:49 |
    KPSS şartı yok! Başvurular bugün başladı, 10 bin kişi alınacak, İŞKUR'dan hemen...

    KPSS şartsız personel alımı için başvuru süreci bugün itibarı ile başladı. Kamuda çalışmak isteyen binlerce kişi bugünü bekliyordu. Başvurular internet üzerinden yapılabilecek. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. 

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.' dedi.

    KADROLAR BELLİ OLDU

    Temizlik görevlisi kadrosu için 4 bin 32, klinik destek elemanı kadrosu için bin 844 kişi, güvenlik görevlisi kadrosu için ise bin 452 kişi alınacak. İşte tek tek KPSS şartı aranmayan kadrolar ve alınacak kişi sayısı...

    KPSS şartı yok Başvurular bugün başladı, 10 bin kişi alınacak, İŞKURdan hemen...

    KPSS ŞARTSIZ İŞÇİ ALIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Sürekli işçi alımı Başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. 

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