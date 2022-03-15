°
Şehir seçiniz
    BİST2.0900.05EURO16.320.83USD14.790.09ALTIN918.64-1.00
    CANLI BORSA

    ÇALIŞMA HAYATI

    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Personel AlımıSağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir? 20 bin personel alımı branş dağılımı nedir?
    HaberlerPersonel Alımı Haberleri Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir? 20 bin personel alımı branş dağılımı nedir?
    ABONE OL

    Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir? 20 bin personel alımı branş dağılımı nedir?

    Sağlık Bakanlığı KPSS puanına 10 bin memur, 10 bin de sürekli işçi alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı Personel alımı için Resmi Gazete'de ilan verdi. Ortaöğrenim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapacak olan sağlık personellerinin unvanları belirlendi.

    15.03.2022 - 08:37 |
    Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir? 20 bin personel alımı branş dağılımı nedir?

    Sağlık Bakanlığı bünyesine 10 bin memur alımı yapılacak. Büyük çoğunluğunu 5175 kişi ile hemşire ve 800 kişi ile ebe oluşturuyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak. İŞKUR üzerinden başvuru yapacak olanlar sürekli işçi olarak görev yapabilecek.

    SAĞLIK BAKANLIĞI MEMUR ALIMI 2022 BAŞVURU SÜRECİ VE BRANŞ DAĞILIMI

    KPSS puanına göre ataması yapılacak olan personeller 15 Mart 2022-22 Mart 2022 tarihlerinde ÖSYM üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek.

    Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir 20 bin personel alımı branş dağılımı nedir

    Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir 20 bin personel alımı branş dağılımı nedir
    Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir 20 bin personel alımı branş dağılımı nedir


    10 BİN DE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

    Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere İŞKUR üzerinden başvuru yapacak olanlar sürekli işçi olarak görev yapabilecek. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, şoför, elektrikçi, inşaat boyacısı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar sistem destek elemanı, biyomedikal cihaz destek elemanı olmak üzere 10 bin yeni istihdam sağlanacak.



     

    GÜNCEL HABERLER

    Türkiye dünyaya korku salacak! Tarih belli oldu! Geliyor

    Türkiye dünyaya korku salacak! Tarih belli oldu! Geliyor

    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Memur ve emekli milyonları kapsıyor, hepsi dahil ediliyor ve...

    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Memur ve emekli milyonları kapsıyor, hepsi dahil ediliyor ve...

    MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

    MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS 2022/5 tercih kılavuzu! Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvuru formu nasıl doldurulur, nasıl başvurulur?

    KPSS 2022/5 tercih kılavuzu! Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvuru formu nasıl doldurulur, nasıl başvurulur?

    Sıradaki Haber
    Ev alacakları ilgilendiriyor! İl il belli oldu! Yüzde 20 arttı

    Ev alacakları ilgilendiriyor! İl il belli oldu! Yüzde 20 arttı

    Sıradaki Haber
    Putin'in eski eşinden dikkat çeken açıklamalar! Sıra dışı teklif...

    Putin'in eski eşinden dikkat çeken açıklamalar! Sıra dışı teklif...

    Sıradaki Haber
    Yeni varyant gelecek mi? Prof. Dr. Aydın'dan flaş açıklama

    Yeni varyant gelecek mi? Prof. Dr. Aydın'dan flaş açıklama

    Sıradaki Haber