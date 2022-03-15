Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir? 20 bin personel alımı branş dağılımı nedir?

Sağlık Bakanlığı bünyesine 10 bin memur alımı yapılacak. Büyük çoğunluğunu 5175 kişi ile hemşire ve 800 kişi ile ebe oluşturuyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak. İŞKUR üzerinden başvuru yapacak olanlar sürekli işçi olarak görev yapabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI MEMUR ALIMI 2022 BAŞVURU SÜRECİ VE BRANŞ DAĞILIMI

KPSS puanına göre ataması yapılacak olan personeller 15 Mart 2022-22 Mart 2022 tarihlerinde ÖSYM üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek.







10 BİN DE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere İŞKUR üzerinden başvuru yapacak olanlar sürekli işçi olarak görev yapabilecek. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, şoför, elektrikçi, inşaat boyacısı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar sistem destek elemanı, biyomedikal cihaz destek elemanı olmak üzere 10 bin yeni istihdam sağlanacak.





