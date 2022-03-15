Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı 2022! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, 2022 şartları ve branş dağılımı?

Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden başvuru yapacak olanlar sürekli işçi olarak görev yapabilecek. Başvurular 15 Mart 2022-21 Mart 2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanı detayları….

SAĞLIK BAKANLIĞ 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere İŞKUR üzerinden başvuru yapacak olanlar sürekli işçi olarak görev yapabilecek. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, şoför, elektrikçi, inşaat boyacısı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar sistem destek elemanı, biyomedikal cihaz destek elemanı olmak üzere 10 bin yeni istihdam sağlanacak.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başvurular ile ilgili detayları açıkladı. Buna göre sürekli işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Başvurular 15 Mart'ta başlayacak. Bakan Koca’nın açıklamasının tamamı şu şekilde: Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmış ve ilk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilmişti.



Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir.

Başvurular 15 Mart 2022 – 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.





