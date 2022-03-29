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    Personel AlımıKPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç ekranı!
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    KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç ekranı!

    ÖSYM duyurdu. KPSS-2022/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. İşte KPSS-2022/5 Yerleştirme Sonuçları...

    29.03.2022 - 10:09 |
    KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç ekranı!

    Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! ÖSYM, 15 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

    “KPSS-2022/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

    15 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.”

    KPSS-2022/5 Yerleştirme Sonuçları için tıklayın

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