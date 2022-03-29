KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç ekranı!
ÖSYM duyurdu. KPSS-2022/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. İşte KPSS-2022/5 Yerleştirme Sonuçları...
29.03.2022 - 10:09 |
Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! ÖSYM, 15 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:
“KPSS-2022/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
15 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.”
KPSS-2022/5 Yerleştirme Sonuçları için tıklayın