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    Personel AlımıSağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?
    HaberlerPersonel Alımı Haberleri Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?
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    Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?

    Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından gözler Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuralarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İşte işçi alımı kura tarihi ve sonuçların açıklanacağı tarih…

    28.03.2022 - 11:45 |
    Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?

    Sağlık Bakanlığı taşra kadrolarında İŞKUR üzerinden 10 bin işçi alımı için başvuru sürecini geçtiğimiz hafta tamamlamıştı. Başvurularını gerçekleştiren adayların gözü işçi alımı kura tarihine çevrildi. Ankara’da yapılacak kura çekilişinin tarihi merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İşte işçi alımı kura tarihi ve sonuçların açıklanacağı tarih…

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı için başvuruları değerlendirip, kura çekiliş listesi yayınlacak. Kura Çekimi noter huzurunda Ankara’da gerçekleştirilecek.

    İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ BİLGİLERİ

    Kura Yeri : ANKARA

    Kura Tarihi : 06.04.2022

    Kura Saat Dilimi : Gün Boyunca (09:00 - 18:00)

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı’na iletilen nihai liste sonucuna göre kura sonuçları 6 Nisan 2022 saat 09.00-18.00 saatleri tarihinden sonra açıklanması bekleniyor.

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