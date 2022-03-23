Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı süreci için başvurular 22 Mart’ta tamamlandı! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınan başvuruların ardından binlerce adayın gözü Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak kura listesine çevrildi. İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı’na gönderilecek liste bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için başvuru süreci 22 Mart’ta tamamlandı. Adaylar bakanlık tarafından açıklanacak listeyi bekliyor. Başvuru yapan binlerce aday, kura tarihini merak ediyor. Bakanlık, işçi alımı kura çekilişi yapacak. Kura çekilisi Ankara’da yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı’nın İŞKUR üzerinden alacağı 10 bin işçi alımı için kura çekilişi 6 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı’na iletilecek liste sonucuna göre 6 Nisan’da yapılacak kura sonucunda ilerleyen günlerde sonuçların açıklanması bekleniyor.