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    Personel AlımıKamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bağımsız denetçi alacak!
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    Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bağımsız denetçi alacak!

    Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu personel alacak! Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak sınavla bağımsız denetçi alacak. Başvurular 28 Mart’ta başlıyor. Peki, KGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu personel alımı başvuru şartları!

    21.03.2022 - 12:33 |
    Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bağımsız denetçi alacak!

    Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) bağımsız denetçi alacak. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvurular 28 Mart’ta başlayıp, 11 Nisan’da sona erecek. Başvurular elektronik ortamda alınacak. Peki, KGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? KGK personel alımı başvuru şartları…

    KGK PERSONEL ALIMI SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    KGK personel alımı sınav müracaatları 28 Mart 2022 tarihinde başlayıp 11 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59 da sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda “http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacak. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecek. Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacak.

    KGK PERSONEL ALIMI SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

    Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilecek.

    SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekiyor. ınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri ücretler iade edilmeyecek.

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