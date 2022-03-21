MEB personel alımı 2022 başvuruları başladı! MEB 1.651 personel alacak! MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Başvurular başladı! MEB, 1.651 personel alacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) lisans, ön lisan ve lise mezunu personel alımı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 63 sözleşmeli fizyoterapist pozisyonu ile 1.588 sözleşmeli destek personeli olarak görev yapacak aşı ve aşçı yardımcısı pozisyonu için personel istihdam edecek. Peki, MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB personel alımı başvuru şartları ne? İşte başvuru ekranı!

MEB, 1.651 personel alacak. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) alımı için başvuru süreci bugün başladı.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 21.Mart 2022–01 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların, 01 Nisan 2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekiyor. Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların başvuruları il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. Adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecek. Adaylar başvuruda istenilen belgeleri başvuru ekranından sisteme yükleyecek. Adaylar sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek; birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak. Adaylar, başvuru onay durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

- Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi,

- Aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

İlanda adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

- Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

- Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

- Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Adalarda aranan özel şartlar şu şekilde belirtildi:

a) Sözleşmeli Fizyoterapist

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisans programlarından mezun olanlardan sözleşmeli fizyoterapist pozisyonlarına, 13.11.2021 tarihli yerleştirmede en son ataması yapılmış adaydan sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan üstünlüğü çerçevesinde sıradaki adayların atamaları yapılacak.

b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)

- Lisans düzeyinde;

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

- Ön Lisans düzeyinde;

Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

- Ortaöğretim düzeyinde;

Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

- (Servis, pastacılık, bar, host ve hosteslik vb. bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacak; hizmet sözleşmesi yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir.)

İSTİHDAM EDİLEN PERSONELE VERİLECEK ÜCRETLER BELLİ OLDU!

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