İŞKUR aracılığıyla en az lise mezunu 854 güvenlik görevlisi alınacak! İşte başvuru şartları

İŞKUR duyurdu! Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarına güvenlik görevlisi alımı yapılacak! Türkiye’nin pek çok ilinde alım yapılacak. Adayların en az lise mezunu olmaları gerekiyor. Alım yapılacak kurumlar başvuru şartlarını açıkladı. Peki, İŞKUR üzerinden güvenlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları ne? İşte 2022 İŞKUR iş ilanları ve başvuru ekranı...

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR aracılığıyla güvenlik görevlisi alım ilanlarına başvuru yapmak isteyen adayların, esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları gerekiyor. Açılan açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Güvenlik Görevlisi" yazarak aratmaları gerekiyor. Güvenlik Görevlisi alımına ilişkin ilanlar listelenecek ve adaylar buradan başvurularını gerçekleştirebilecek.

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İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURU İÇİN ÜYELİK ŞART!

İŞKUR iş ilanlarına başvuru yapmak isteyenler İŞKUR sayfasına üye girişi yaparak bilgilerini doldurmaları gerekiyor. Ayrıca, giriş aşamasında E- Devlet şifresi ile de giriş yapılabiliyor. Aşamalar tamamlandıktan sonra listelenen ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvur butonuna tıklayarak online başvuru işlemini gerçekleştirebilecek.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

İŞKUR Güvenlik Görevlisi genel başvuru şartları aşağıda belirtildiği gibidir;

1.2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

2. Türk Vatandaşı olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,

- 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

- Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak, iv. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. vi. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak.