Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alacak! İşte başvuru şartları!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü hbünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS puanı ile sözleşmeli programcı ve özümleyici alınacak. Başvurular, 6 Nisan’da sona erecek. Peki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte sözleşmeli personel alımı başvuru şartları!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ile ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan ilan şu şekilde:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak suretiyle 5 programcı ve 2 çözümleyici alınacaktır.”

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 28/03/2022 - 06/04/2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebilecekler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI!

Genel Şartlar

Yayımlanan ilanda adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

3- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

4- Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (D) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca birine başvurabilecek olup yapılacak incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler sözlü sınava katılamayacaklardır.

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