ASDEP mülakat sonuçları 2022 açıklandı! ASDEP 4 bin 175 personel alımı sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı!

ASDEP sonuçları açıklandı. Bakan Yanık yaptığı açıklamada "Bakanlığımızın sözleşmeli personel alımı için gerçekleştirdiğimiz sözlü sınavın sonuçları internet sitemizde yayınlandı. Sınavda başarılı olan tüm yeni çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hep birlikte 85 milyona hizmet götüreceğiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz." dedi. Bakanlıktan yapılan duyuruda ise: "06.01.2022 tarihinde duyurulan 4175 pozisyon için 02.03.2022-12.04.2022 tarihleri arasında yapılan Sözleşmeli Personel alımı sözlü sınavı değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları kariyer kapısı üzerinden görülebilecek olup ayrıca adaylara e-posta yoluyla sonuç bilgisi gönderilecektir. Tercihler için ayrıca duyuru yapılacaktır." denildi. ASDEP personel alımının sınav sonuçları e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer üzerinden sorgulanacak.

ASDEP ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 personel alımı mülakat sonuçları belli oldu.

ASDEP MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA



HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILDI?



Yayımlanan duyuruda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi:



• "Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP),

• Sosyal Çalışmacı (4/B),

• Psikolog (4/B) ,

• Fizyoterapist (4/B) ,

• Çocuk Gelişimcisi (4/B) ,

• Diyetisyen (4/B),

• Öğretmen (4/B),

• Avukat (4/B),

• Hemşire (4/B),

• Diğer Sağlık Personeli,

• Büro Personeli,

• Yurt Yönetim Personeli (4/B)."