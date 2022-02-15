Nikah memuru nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler nikah memuru olamaz?

Şahitler huzurunda gerçekleştirilmesi gereken nikah işlemleri için resmi olarak devlete bağlı olarak görev yapan nikah memurları nikah sürecini yönetir. Bu sayede çiftler kanunen de bazı hak ve sorumluluklara sahip olur. Nikah memurları, görev yetkisini belediye başkanlarından alır. Aynı zamanda verilen atama üzerinden nikah işlemlerini gerçekleştirir. Nikah memurları, belediye başkanlarının kendilerine verdiği yetkiye dayanarak, başkanı temsil etmek sureti ile de nikah kıyar.

Nikah memuru, belediye nezdinde görev yapar. Bu görev içinde herhangi bir şart ya da koşul olmadan bütün resmi nikah işlemleri için görev üstlenir. Özellikle de kılık kıyafeti düzgün, iletişim kuvveti yüksek, hoşgörülü kişiler nikah memuru olarak atanır. Genellikle de belediye nezdinde görev yapan Yazı İşleri Müdürlüğü bu çalışma için oldukça uygundur. Bu görevi yerine getirebilmek belirli kurs ve seminerlere katılmak gerekir. Kurs seminerlerini başarı ile geçen belediye memurları nikah kıyma görevini almaya hak kazanır.

Nikah Memuru Olma Şartları Nelerdir?

Nikah memuru olabilmek için gereken belli bazı şartları yerine getirmek gerekir. Bu şartlar ile birlikte ayrıca verilen kurs ve seminerlere katılmak gerekir. Bu seminerleri istenilen başarı ile geçmek önemlidir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

KPSS içinde geçerli bir puan alarak belediyede belirli bir görevde yer almak,

En az meslek yüksek okulundan mezun olmak,

Belediye başkanından yetki almış olmak

Tim bu şartları taşıyan belediye memurları nikah memuru olmaya hak kazanır. Bu konuda köylerdeki durum şehirlere göre bazı farklılıklar gösterir. Yeterli nüfusu olmayan ilçe ya da uzak köyler için devlet memurları yerine bu görevi daha çok muhtarlar üstlenir. Belediyenin aldığı yetkiler doğrultusunda muhtarların gerçekleştirmiş olduğu nikah, belediye başkanı ya da belediye meclisinde görev alan nikah memurlarından herhangi bir farkı bulunmaz. Kısacası, nikah memuru olabilmek için öncelikle bir devlet memuru olmak gerekir.

Kimler Nikah Memuru Olamaz?

Nikah memuru olma şartlarını taşımayan kişiler nikah memuru olarak görev yapamaz. Nikah memuru olmak isteyen kişinin öncelikle belediyede görev yapan bir memur olması ve yetkisini de belediye başkanından alması gerekir.