Memur enflasyon farkı çıktı mı? Enflasyon farkı ne oldu? Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? İşte Memur enflasyon farkı hesaplama!

Milyonlar bekliyordu! TÜİK açıkladı! Memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor. 2022 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Memurlar 2022 ikinci 6 ay için zamlı maaşlarının hesaplamasını yapıyor. Mart’ta enflasyon yüzde 61,1 oldu. Peki, Peki, Memur enflasyon farkı çıktı mı? Mart ayı enflasyon farkı ne oldu? Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? İşte Memur enflasyon farkı hesaplama ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri…

Emekli ve memurun gözü enflasyon rakamlarındaydı. Ve belli oldu. TÜİK açıkladı. Mart’ta enflasyon yüzde 61,1 oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler geliyor. İşçi, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarında belirleyici olan 2022'in 6 aylık enflasyon rakamı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisiyle netleşti.

2022 MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.

Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.

Tüketici fiyatları (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 5,46 artarken, yıllık enflasyon 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61,1'ye yükseldi. Artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle TÜFE'nin yüzde 61'e ulaşması bekleniyordu.

MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI NE KADAR OLUR?

Üçüncü ay sonunda memur maaş farkı yüzde 15 olarak oluşmuş durumda. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.

2022'de ilk 6 aylık sürecinde enflasyon neticesinde memur ve memur emeklisine verilecek zam farkı belli olacak. 4 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisinin alacağı zam farkı maaşları yükseltecek.

MEMURA ZAM FARKI ÇIKAR MI?

Memur maaşı zam farkı 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarını belirlerken memurlar için de fark anlamına geliyor.

Memur maaşlarına temmuz ayında ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı ile ocak - haziran dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşması halinde aradaki fark oranında zam yapılacak. Ancak buna ilaveten bir refah payı ya da ilave zam da söz konusu olabilecek. Böylece yılbaşında 2.5 puanlık ilave zamma benzer bir artış da gündeme gelebilecek.