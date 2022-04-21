Maaşlara zam geliyor! Tarih belli oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı, emekli ve memur...

Asgari ücret 2022'in netleşmesinin ardından öncelikli gündem milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi oldu. 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından ise gözler yapılacak yeni düzenlemede olacak.

Kamu kurumlarında çalışan milyonlarca vatandaş açısından statülerde yenilikler peş peşe gelecek. Mayıs ayı ile birlikte ek gösterge tasarısı Meclis'e gelecek. Ardından toplu sözleşme metninin 52. maddesi gereğince sözleşmelilerin statülerinin yeniden belirlenmesi konusu tamamlanıp en geç sonbaharda Meclis'e sunulacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sağlık çalışanları ile düzenlenen iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 Ek Gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını burada bir kez daha çizmek istiyorum.

"3600 EK GÖSTERGE YIL SONUNA KADAR MECLİS'TEN ÇIKAR"

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son yaptığı açıklamada, "3600 ek gösterge düzenlemesi Mayıs'ta Meclis'e gelecek. 2022 yıl sonuna kadar da Meclis'ten yasalaşarak çıkar diye düşünüyorum" ifadelerini kullanırken, 3600 ek gösterge çalışması sonrası, 'Öncelikli gündemimiz olacak' diyerek yeni düzenlemeyi duyurmuştu.

Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ilk gündemimiz 'Sözleşmeli memura kadro' meselesi olacak. Geçici işçilerle ilgili sorunları da bu sene içinde çözeriz" demişti.

Bu çalışmalar sonunda hem kamu hizmeti daha verimli ve kaliteli hale gelecek hem de kamu hizmeti verenlerle birlikte bu hizmeti alan vatandaşlar da mutlu olacak. Kamu personel rejimindeki değişimlerden ikisi Toplu Sözleşme metninde yer almış ve 2022 yılı içinde tamamlanması öngörülmüştü.

3600 EK GÖSTERGE MAYIS AYINDA TAMAMLANARAK MECLİS'E SUNULACAK

3600 ek gösterge çalışması bu Mayıs ayında tamamlanarak Meclis'e sunulacak. Ardından sözleşmelilerin sorunlarının çözümü ile ilgili çalışma gündeme alınarak taslak haline getirilecek. Bu çalışmanın da en geç sonbaharda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde bu iki konu metne girmiş ve resmi gazetede yayımlanmıştı. Toplu sözleşme metninin 51 ve 52'nci maddelerinde bu değişiklikler şöyle ifade edilmişti:

MADDE 51- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

MADDE 52- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 10 MAYIS'TA

Ek gösterge artışıyla ilgili iki toplantı yapılarak taslak metinler de hazırlandı. Tüm unvanlar tek tek elden geçirilerek ek göstergeler artırılacak ve sorumluluk, hiyerarşi ve unvan gözetilerek ek gösterge belirlenecek.

Böylece ek göstergeler arasındaki dengesizlikler de ortadan kaldırılmış olacak. Bunun için son toplantının 10 Mayıs'ta yapılması bekleniyor. Bu toplantı sonucunda ortaya çıkacak taslak metin TBMM gündemine gelerek yasalaşacak.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNDEKİ ARTIŞ 40 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Ek gösterge artışları ile memurların hem emekli maaşları hem de emekli ikramiyeleri artacak. Maaşlarda 1300 TL'yi geçen artışlar söz konusu olurken emekli ikramiyelerinde artış 40 bin liranın üzerine çıkacak.

SÖZLEŞMELİYE STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Toplu Sözleşme metninin 52. maddesinde belirtilen sözleşmelilerin statü değişikliği ile ilgili çalışma da ek göstergenin ardından gündeme alınmış olacak. 10 Mayıs'taki toplantıda sözleşmeli personel ile ilgili çalışmanın da masada olması bekleniyor.

Bu sayede kamuda sözleşmeli olarak çalışanların statüleri sadeleştirilirken onlara bekledikleri bazı haklar da verilmiş olacak. Ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan sözleşmeli memurlar eş durumundan yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği sınavlarına girme gibi haklara kavuşacak. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyelerde sözleşmeli 39 ayrı statü bulunuyor.

'AİLELER BİRLEŞSİN'

Mevcut durumda evli öğretmen çiftten biri sözleşmeliyse eş durumundan tayin hakkı bulunmuyor. Sözleşmeli öğretmenin tayin talebi üç yıl sonra kabul ediliyor. Memur-Sen sözleşmeli memurların sosyal haklarının normal memurlarla eşitlenmesini ve kadro verilmesini istiyor.

Birçok sözleşmeli ailelerin dağılmasının önlenmesini ve eş durumundan ya da mazeretle yer değiştirme hakkının verilmesini istiyor.

Sözleşmeli personel ayrıca görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına giremiyor, kariyer yapamıyor. Yapılacak düzenleme ile bütün bu hakların verilmesi bekleniyor.