Maaşlara - ikramiyelere zam! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, flaş gelişme, tarih belli oldu

Emekli ikramiyelerine ve memur maaşlarına zam gelecek. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Çok sayıda memur ve diğer kamu görevlileri uzun süredir pürdikkat ek gösterge artışını bekliyordu. Ek gösterge sistemi, memurların hem çalışırken aldıkları maaşta hem de emeklilik hâlinde alınacak emeklilik maaşı ve özelikle de emeklilik ikramiyesinin miktarının belirlenmesinde önemli önem taşıyor.

Hâl böyle iken emekli olup toplu bir şekilde yüksek emeklilik ikramiyesi almayı hayal edenler bu sene içinde ne zaman emekli olmalarının daha avantajlı olacağını araştırıyor.

Diğer yandan öğretmenlik meslek kanununun yasalaşmasıyla birlikte 3600 ek göstergeyi hak ettiğini düşünen öğretmenler de şu anda emekli olmaları hâlinde ek gösterge artışından faydalanıp faydalanmayacaklarını merak ediyor. Türkiye gazetesinden İsa Karakaş bugünkü köşesinde memur ve emekliler tarafından en çok merak edilen ek gösterge konusunun detaylarını yazdı. İşte o yazı...

BU SENE İÇİNDE EMEKLİ OLMAYI PLANLAYAN ÖĞRETMENLER DİKKAT!

Öğretmenlik Meslek Kanunu, 14 Şubat 2022 günü Resmî Gazete'de yayımlandı.

Bu kanunla birlikte uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını yapılacak imtihanlar neticesinde kazananların, eğitim ve öğretim tazminatı da iyileştirilecektir.

Yapılacak iyileştirmelerle birlikte uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı %20'den %60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise %40'tan %120'ye yükseltilecektir. Ayrıca öğretmenlerimizin uzun süreden beri sabırsızlıkla bekledikleri 3600 ek gösterge 1. dereceli kadroda görev yapan öğretmenlere verilecektir. Diğer derecelerde bulunan öğretmenler bakımından da bu artışa göre düzenleme yapılacaktır. Ancak bu artışlar, Öğretmenlik Meslek Kanununun 14 Şubat 2022 günü Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte aynı anda yürürlüğe girmemiştir.

Belirtilen yeni kazanımlarla ilgili kanun maddesi 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu nedenle öğretmenlerimize tavsiyem 15 Ocak 2023 tarihini milat kabul ederek bu tarihten sonra emeklilik planlaması yapmaları yönünde olacaktır. Zira bu nüansa dikkat edenler özellikle emeklilik ikramiyesi bakımından daha çok kazançlı çıkacaktır.

3600 EK GÖSTERGEDE YÜRÜRLÜK 2023

Çalışma hayatına ilişkin yapılmakta olan düzenlemelere ilişkin takvimde ilk sırada 3600 ek gösterge düzenlemesi yer almaktadır.

Öğretmenlerin yanı sıra 3600 ek gösterge sözü verilen polis, hemşire ve din görevlilerinin yanı sıra diğer memur ve kamu çalışanlarına da adaletli bir şekilde dokunması beklenmektedir.

Zira daha önceden de belirttiğimiz üzere Devlet Memurları Kanunu’nda memurların hizmet sınıfları, unvanları, aylık dereceleri, hiyerarşik yapı dikkate alınarak özlük haklarını belirleyen bir denge bulunmaktadır. Sadece söz verilen meslek mensuplarına 3600 ek gösterge verilmesi başta yönetici ve üst yöneticiler ile kariyer meslek grubunda bulunan kamu görevlilerinin ek göstergelerini geçmesi, yaklaşması ya da aradaki makasın azalması ayrı bir sorun teşkil etmektedir.

Bu meyanda 3600 ek gösterge çalışmalarında bu dengenin korunması, anılan kanuna hâkim olan “sınıflandırma”, “liyakat” ve “kariyer” temel ilkelerinin gözetilmesi, sadece nicelik değil tüm memurların kadro unvanları dikkate alınarak, standardize biçimde değil; yürütülen görevin özellikleri, görev yapan memurun sevk ve idare ettiği personel sayısı, kullandığı kamu kaynağı vb. unsurlar dikkate alınarak belirlenmesini gerektirmektedir.

Öğretmenlerin ardından diğer kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili ilk somut gelişme ise ilk komisyon toplantısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilmesi oldu. İkinci toplantı ise 16 Mart'ta yapılacaktır. Dolayısıyla 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin yasanın bu yılın temmuz ayı öncesinde yasalaşması beklenmektedir. Ancak 3600 ek gösterge kanunu bu sene içinde yasalaşsa bile 15 Ocak 2023 tarihinden önce yürürlüğe girmeyeceği değerlendirilmektedir.

Netice itibarıyla 3600 ek gösterge kanununu bekleyen kamu görevlilerine tavsiyem aynen öğretmelerde olduğu gibi 15 Ocak 2023 tarihini milat kabul ederek bu tarihten sonra emeklilik planlaması yapmaları yönünde olacaktır. Böylece daha yüksek tutarda emeklilik ikramiyesine hak kazanarak emekli olma imkânı elde edeceklerdir.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Memur-Sen ile bakanlık temsilcileri bir araya geldi ve 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaların ilk taslağı ortaya çıkmış oldu. Ayrıca toplantı ve sonrasındaki açıklamalardan bu konudaki takvimin ve yol haritasının da belirlenmiş olduğu anlaşıldı. 3600 ek gösterge meselesi bu yıl içerisinde çözüme kavuşacak. Düzenleme yalnızca dört meslek grubunu değil, memurların neredeyse yüzde 90'ını kapsıyor. Ortaya çıkan ilk metinde önemli hususların varlığı göze çarpıyor. Buna göre;

TÜM UNVANLAR İÇİN

Komisyon yalnızca ek göstergesi 3600'ün altında olan unvanlar için değil, bütün unvanlar için bir çalışma yürütüyor. 3600'ün üzerindeki ek gösterge katsayılarında da artışlar taslakta yer alıyor.

Hali hazırda ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı için de ek gösterge çalışması bulunuyor. Bu gruba ek gösterge tanımlanması kamuda yardımcı hizmetlerdeki düşük maaşların artması sonucunu doğuracaktır.

3600 ek gösterge konusu yanında kamudaki unvan ve görevler arasındaki dengesizliklerin de giderilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede unvanlar ve idareci-hizmetli arasındaki farklılıkların giderilerek kamu hizmetinin etkinliği sağlanmaya çalışılıyor.

2. TOPLANTI 16 MART'TA

Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün bugünkü yazısına göre, taslağın gösterdiği şu ki komisyonun çalışmaları konunun gündeme gelmesi sürecinde hedeflenen kapsamından daha geniş bir çerçevede yürüyor. 3600 ek gösterge konusu ilk etapta idareci, öğretmen, din görevlisi, polis ve hemşireler için başlatılan bir çalışmaydı. Ancak bu konuda kamuda farklı unvan ve mesleklerden gelen talepler ve çalışmanın geniş çerçevede kamuda omurga bozuklukları olarak ifade edilen ve kamu hizmetinin yürütülmesinde güçlükler doğuran sorunları da çözme amacına dönüştüğü görülüyor. 16 Mart'ta komisyon ikinci toplantısını yapacak. Hazırlanacak kanun taslağının haziran ayı itibarıyla Meclis'e sunularak bu yıl içerisinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

EMEKLİ AYLIKLARI 2 BİN TL YÜKSELİR

Komisyonun çalışmaları sonlandığında net bir şekilde unvan bazında ek göstergeler farklılaşacak. Memurların geliri artacak. Şu anda net rakam belli olmasa da, memurların maaşlarında ortalama 1.000-1.500, emekli aylıklarında 2.000 TL'ye varan artışlar ortaya çıkacaktır. Diğer yandan emekli ikramiyelerinde ise 35 bin TL'ye varan artışlar gerçekleşebilir. Hali hazırda ek göstergesi değişecek unvanlardan emekli olmuş kişiler için bir artış olup olmayacağı ise komisyonun hazırlayacağı taslakta belirlenecek.

DÜŞÜK MAAŞLI MEMURUN GELİRİ ARTACAK

Komisyon toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kamuda çok sayıda sözleşme biçimi var. Ciddi bir personel sistemi sorunuyla karşı karşıyayız. Bunu da çözeceğiz" demişti. Bu ifade, komisyonun 3.600 ek göstergeyle kamudaki istihdam biçimi farklılıklarını da çözecek ve özellikle düşük maaşlı memurların gelirlerinin önemli ölçüde artmasının sağlanacağına işaret ediyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da toplantı öncesi "Ek gösterge sistematiği kamuda çalışanların hem hiyerarşiyi dikkate alarak hem de mesleki sorumluluklarını dikkate alarak oluşturulmuş olan bir düzenleme. Belirli aralıklarla yapılan düzenlemelerle omurga bozukluğunun oluştuğu bu zemini yeniden toparlama ve beklentiyi karşılayacak şekilde neticelendirme konusunda masada olacak ve katkı sunacağız" demişti. Bu ifade 3.600 ek gösterge konusunun komisyon tarafından yalnızca belirli meslek gruplarının ek göstergesinin 3.600'e çıkarılması olarak değil geniş kapsamda kamudaki istihdam biçimleri ve mesleki sorumluluklarla eşitsizlikleri giderici önlemler olarak algılandığını ortaya koyuyor.