3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge taslağı hazır mı? Kim ne kadar ek gösterge alacak?

Kamu çalışanının yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı. Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı 3600 ek göstergede son viraja girildi. 3600 ek gösterge düzenlemesi, hükümet ve Memur-Sen yetkilileri arasında yapılan toplantıların ardından Mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e gelecek.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Milyonlarca memur, emekli ikramiyeleri ve maaşları için belirleyici olacak '3600 ek gösterge taslağı' konusunda çalışmalar son haline geldi. Sabah Gazetesi, memurlar üzerinde çalışılan ek gösterge taslaklarından birine ulaştı. Ek gösterge konusunda çalışmalar hızla devam ediyor. Hizmet kollarında yetkili sendikaların ek gösterge konusunda talepleri masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve bürokratlar katıldı. Hizmet kollarından sonra Memur-Sen'in tüm unvanlar bazındaki ek gösterge ve yansıtma oranlarına ilişkin talepler aynı komisyonca dinlendi.

MEMUR-SEN NELER TALEP ETTİ?

Memur Sen; Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında unvan, görev ve kadro itibariyle ilave artış yapılacak ve ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesini ve yansıtma oranlarının artırılmasını talep etti.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇOK ÇEŞİTLİ TASLAKLAR HAZIRLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bürokratları sendikalardan gelen talepleri rapor haline getirdi. Şimdi de Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sendikaların talepleri doğrultusunda çok çeşitli alternatif çalışmalar hazırlıyor.

SENDİKALAR 10 MAYIS'TA BİR ARAYA GELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen 10 Mayıs'ta son görüşmeleri yapmak üzere bir araya gelecek. Bu toplantıda son istişare görüşmelerin yapılması bekleniyor.

EK GÖSTERGE SORUNU TARİHE KARIŞACAK

Ek gösterge konusu, kamu personel sisteminde yaşanan ek göstergelere ilişkin çalışma barışını bozmadan, kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı eksenli kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp kademeli geçiş ile değerlendirilecek.

Tüm unvanlar gözden geçiriliyor. Herkes beklentilerin farkında Bazı unvanların ek gösterge cetvelinde yerleri değişecek. Bazı unvanların ek gösterge rakamları en az 600 artacak Bazı unvanlarda kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı gözetilerek daha fazla artırılacak. Bu açıklamalar çerçevesinde kademeli geçişte masa da. Sendikalar ile Bakanlık temsilcilerinde hakim olan görüş ek gösterge konusundaki sorunu tarihe gömmek.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? BAKAN AÇIKLADI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV’ye konuştu. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasında son aşamasına gelindiğini Mayıs ayında çalışmanın tamamlanarak Meclise geleceğini belirtti.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Halen 4 yıllık fakülte mezunu öğretmen ve polisler ile dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye, hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabiler. Otuz yıl hizmeti bulunanlardan ek göstergesi 3000 olanlar şu an 5 bin 592 TL, ek göstergesi 2200 olanlar ise 5 bin 435 TL emekli aylığı alıyorlar. Hepsi 3600 ek göstergeye çıkartıldığında emekli aylıkları 6 bin 826 TL’ye yükselecek.

Otuz yıllık hizmeti bulunanlardan söz konusu meslek mensuplarının emekli ikramiyesi ise halen sırasıyla 202 bin ve 196 bin lira düzeyinde bulunuyor. 3600 ek gösterge bugün yürürlüğe girmiş olsa emekli ikramiyeleri 246 bin liraya çıkacak. Tazminat yansıtma oranlarının artırılması halinde bu rakamlar daha da artacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.