Milyonlarca kamu çalışanının beklendiği 3600 ek gösterge için ilk somut adım atılmıştı. Komisyon toplantılarından memnuniyet verici haberler gelmişti. Çalışama Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgi toplantıların ardından kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak düzenlemenin yapılacağının sinyalini vermişti. Komisyon çalışmalarına devam ederken, memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 3600 ek gösterge ile ilgili gelecek haberlere çevrildi. Son olarak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 3. Toplantısı için tarihi duyurdu. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge nasıl çıkacak? İşte tüm detayları ile 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenler…

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine yönelik çalışmalar sürüyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyelerinin artmasını sağlayacak düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubu çalışanını kapsayacak.

3600 EK GÖSTERGEDE 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 3. toplantısının 10 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini aktaran Yalçın, "Amacımız, ek göstergelerin adaletli ve hakkaniyetli şekilde yeniden düzenlenmesi ve toplu sözleşmede aldığımız karar gereği ek göstergelerde hem 3600 ek gösterge diye kamuoyuna kurulan cümlenin hem de tüm ek gösterge sistematiğinin yeniden elden geçirilmesi, oradaki omurga bozuklarının düzeltilmesi, her kesimin memnun olabileceği bir çerçevenin üretilmesidir" dedi.

Yalçın, ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinin de ek göstergeye tabi tutulması, emekli maaşları ve ikramiyelerde de bu anlamda iyileşmenin sağlanmasının temel hedefleri olduğunu vurgulayarak; bunun için ter akıtmaya devam ettiklerini dile getirdi.

“4 NİSAN'DA TARTIŞMAYA AÇIYORUZ”

Toplu sözleşme yasası ve mevzuatının şuan memur sendikacılığını kaldırmadığını savunan Yalçın şunları söyledi:

"Onun için mevzuatın geliştirilmesine, uluslararası normlara yaklaştırılmasına ve en azından Türkiye'deki işçi sendikacılığı pratiğine uyumlaştırılmasına ihtiyaç var. Bunun için 4688 sayılı yasayı, toplu sözleşmenin 10'uncu yılında 4 Nisan'da tartışmaya açıyoruz. 6 başlıkta enine boyuna yoğun bir tartışma sürecek ve düzenleyeceğimiz kongre sonrası oluşan yol haritasıyla da 4688 sayılı yasayı değiştirmek için yoğun bir gündem oluşturacağız. İsteğimiz, beklentimiz 7. dönem toplu sözleşmeye kalmadan yasaların mutlaka ve mutlaka acil kısımlarına ilişkin adımların atılması ve genel çerçevenin uluslararası normlara uydurulmasıdır."

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.