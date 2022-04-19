EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkar? EYT çalışması var mı? İşte EYT ile ilgili son gelişmeler!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama! EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. NTY’de Ahmet Ergen’in sorularını yanıtlayan ve çalışma hayatındaki gündemi değerlendiren Bakan Bilgin, EYT ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son durum ne? EYT çıkacak mı? İşte EYT ile ilgili son gelişmeler!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son dakika gelişmeleri binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi.

EYT ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. EYT ile ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Bilgin, EYT çalışmasında son durum ile ilgili olarak, “Şu anda bizim gündemimizde bu yok." Açıklamasında bulundu.

EYT NEDİR? KİMLER EYT’Lİ SAYILIYOR?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi.

8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

EYT KAÇ KİŞİYİ KAPSIYOR?

Bugün itibariyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için sayının 5 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.