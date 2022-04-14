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    EmekliEmeklilere 2750 TL para ödeniyor! Koşulsuz veriliyor, başvuranlar alıyor, son tarih...
    HaberlerEmekli Haberleri Emeklilere 2750 TL para ödeniyor! Koşulsuz veriliyor, başvuranlar alıyor, son tarih...
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    Emeklilere 2750 TL para ödeniyor! Koşulsuz veriliyor, başvuranlar alıyor, son tarih...

    Emekli herkesi yakından ilgilendiriyor. Emeklilere 2 bin 750 lira ek koşulsuz olarak ödeme yapılıyor. E-devlet üzerinden ya da banka şubesinden işlem gerçekleştiriliyor. Bankalar emekli maaşını taşıyanlara özel, aylıklarına göre alınabilecek promosyon tekliflerini duyuruyor. Ramazan Bayramı öncesinde harekete geçildi. ING Türkiye'den de açıklama geldi. Emekli maaşını ING'ye geçiren müşteriler, en az 1850 TL, en fazla 2750 TL ödeme alıyor. Öte yandan emekli yakınlarını da bankaya yönlendirirlerse en fazla 5 kişi olmak kaydıysa 1250 TL ek promosyon kazanabiliyorlar. Yani promosyon ödemeleri 4 bin liraya kadar çıkabiliyor. Fırsattan yararlanmak için son tarih 31 Mayıs.

    14.04.2022 - 10:09 |
    Emeklilere 2750 TL para ödeniyor! Koşulsuz veriliyor, başvuranlar alıyor, son tarih...

    Ramazan Bayramı öncesi emeklilere promosyon fırsatları sunulmaya başlandı. ING Türkiye, emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 2 bin 750 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon verecek. Maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını da ING’li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL’ye varan ek promosyon kazanabiliyor.

    EMEKLİ AYLIĞI TUTARINA GÖRE

    Emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 1.500 TL’ye kadar ise 1.850 TL, 1.500 TL - 2.500 TL arası ise 2.300 TL ve 2.500 TL ve üzeri ise 2.750 TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

    31 MAYIS SON TARİH!

    Emekli maaşını 3 yıl boyunca söz konusu bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de bankanın promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. Kampanyadan 8 Nisan 2022 - 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.

    Emeklilere 2750 TL para ödeniyor Koşulsuz veriliyor, başvuranlar alıyor, son tarih...

    AVANTAJLI FAİZ ORANLARINDAN DA YARARLANABİLİYORLAR

    Bankadan yapılan açıklamaya göre tasarruf odaklı ve avantajlarla dolu Turuncu Ekstra programına dahil olan ING’liler ise, program kapsamında belirlenen aylık harcama tutarına ulaştıklarında ekstra avantajlar kazanıyor. Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, Turuncu Ekstra programının tüm ekstra avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanabiliyor. Turuncu Ekstra programı kapsamda ING’li emekliler, Turuncu ve e-Turuncu TL Hesaplarına ek faiz kazanabiliyor, para transferi işlemlerini ING Mobil ve Internet Şubesi’nde ücretsiz gerçekleştirebiliyor ve tüm ATM’lerden ücretsiz para çekip yatırabiliyor. Emekliler ayrıca, ihtiyaç kredisi kullandıklarında kredi ödemelerine nakit iade ayrıcalığıyla avantajlı kredi faiz oranından faydalanabiliyor, Destek Hesap limitleri dahilinde ayda 3 işlemlerini faizsiz taksitlendirebiliyor veya erteleyebiliyor.

    MAAŞ GÜNÜNÜ BEKLEMEYE GEREK YOK

    ING’li emekliler Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesaplarında para olmasa bile nakit çekebiliyor ve nakit ihtiyaçları için onlara özel avantajlı faiz oranları ile ihtiyaç kredisi fırsatlarından yararlanabiliyor. Maaşını ING’ye taşımak isteyen emekliler, taşıma işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla ING şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ING olarak belirterek maaş müşterisi olabiliyor.

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