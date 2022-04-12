Emekli maaşını artırıyor, daha fazla emekli aylığı bağlanıyor! Flaş prim detayı...

Çalışma hayatındaki pek çok kişi ne zaman ve hangi şartlarda emekli olacağını merak ediyor. Çalışma mevzuatında zaman içerisinde yapılan değişiklikler nedeniyle vatandaşlar emeklilik dönemleri ile ilgili net bilgi sahibi değil. Özellikle emeklilik sürresi yaklaşanlar çalışırken sahip oldukları standartları koruyabilmek için, 'nasıl yüksek emekli aylığı bağlanır?' gibi soruların yanıtını arıyor.

Posta gazetesinden Ekrem Sarısu kendisine gelen, "24 Ağustos 1984 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 20 Haziran 2000. Toplam 6000 gün prim ödemem var. Askerliğimi 2006’da yaptım. 1 yıl ile emeklilikte yaşa takılanlarda (EYT) kalıyorum. Askerlik borçlanması yapabiliyor muyum? Özel sektör çalışanıyım. Primlerim asgari ücretten yatıyor. Emekli maaşını artırmak için ne yapabilirim?" sorusunu şu şekilde yanıtlıyor;

"Emekli olmak için 7000 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 1000 gün daha prim yatırarak priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Emekli aylığını; üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ile prim ödeme gün sayısı belirliyor. Bu nedenle emekli aylığınızı artırmak için prime esas kazancın üst sınırından (bugün için günlük üst sınır 1.251 lira, aylık üst sınır 37 bin 530 liradır) veya üst sınıra yakın bir kazanç tutarı üstünden ödeyebildiğiniz kadar fazla prim yatırmalısınız."

Peki emekli maaşını arttırmanın farklı yolları var mı? İşte çalışanların emeklilik döneminde maaşlarının yüksek olmasını sağlayacak detaylar...

UZUN YILLAR ÇALIŞMAK, PRİM GÜNÜN FAZLA OLMASI EMEKLİ AYLIĞINI ARTIRIR MI?

Prim gün sayısının yüksek olması, uzun yıllar çalışmak geliri artırmak için tek başına yeterli olmaz. Brüt kazancın yüksek yatırılması önem taşıyor. Eğer iki işte birden çalışıyorsanız mutlaka ikinci iş için de prim yatırın. SGK'ya bildirilen matrah artınca emekli aylığı da yükseliyor.

EMEKLİLİKTE ÇOCUK SAYISININ FAZLA OLMASI AYLIĞI ARTIRIR MI?

Başvurulurken tahsis formu doldurulur. Bakmakla yükümlü eşle birlikte çocuk sayısı da eklenir. Bakmakla yükümlü kişiler olması aylık bağlama oranını artırır.

SSK'DAN EMEKLİ OLMAK DAHA MI AVANTAJLI?

İmkânı olanlar isteğe bağlı sigorta, Bağ-Kur yerine SSK seçeneğine yönelmeli. 2008 öncesi sigortalı olanlarda hangi kurumdan emekli olunacağının belirlenmesi için son yedi yıla bakılıyor. Son yedi yıl iki kuruma bağlı çalışanlar 3.5 yılı aşan hizmetin bulunduğu kurumdan emekli olur. SSK'dan emekli olmak isteyenlerin son 3.5 yılı bu sigorta kolunda geçirmesi gerekiyor. Bu da daha erken ve yüksek aylık imkânı veriyor.

EMEKLİ AYLIĞININ ARTMASINDA 2000 ÖNCESİ PRİMLER NEDEN ÖNEMLİ?

2000 önceki dönem aylık hesabı gösterge, memur maaş katsayı ve aylık bağlama oranı çarpımı ile bulunuyor. 31 Aralık 1999 gününe kadar normal koşullarda 5 bin prim günü için göstergeden aylık bağlanacaksa aylık bağlama oranı yüzde 60 uygulanıyor. Aylık bağlama oranı 5 bin prim gününden sonra her tam 240 gün için yüzde 1, kadınlar için 50, erkekler için de 55 yaşından sonraki her tam yaş için yine yüzde 1 oranında artırılıyordu. Gösterge sisteminin esas alındığı 2000 öncesi primler emekli aylığını yükseltiyor.

ASKERLİK BORÇLANMASININ AYLIĞA ETKİSİ HER ÇALIŞAN İÇİN AYNI MI?

Askerlik borçlanmasının emekli aylığına etkisi, prim ödeme gün sayısı, askerlik dönemi ve göstergeye göre değişir. Özellikle 2000 öncesi dönemin yüksek tavandan yatırılması geliri artırmada önemli katkı sağlar. Kanuna göre askerlikte geçen hizmet süreleri, sigortalılığın başlangıç tarihinden önce ise; sigortalılık başlangıç tarihi, borçlandırılan süre kadar geriye götürülür.

İŞVERENİN SGK'YA BİLDİRİMDE ÜCRETİ DÜŞÜK GÖSTERMESİ DURUMUNDA NE YAPMAK GEREKİYOR?

Ücretin düşük bildirimi emekli aylığını da düşürür. Kurum'a dilekçe verilebileceği gibi dava açılarak da hizmet tespiti yaptırılabilir. İlerleyen dönemde sıkıntı yaşamamak için yatırılan primlerin düzenli olarak kontrol edilmesinde fayda bulunuyor.