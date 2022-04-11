Bayram ikramiyelerine zam geliyor! Milyonlarca emekliye güzel haber, ve belli oldu

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu. Bu noktada; bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Hal böyle olunca; milyonlarca emekli vatandaş "Ramazan Bayramı emekli ikramiyesine zam yapılacak mı?" sorularına yanıt arıyor.

Emekli ve memur zammı için 3 aylık hesap netleşti. Nisan sonunda ödenmesi beklenen emekli bayram ikramiyesi için yeni gelişmeler yaşanırken, 2022 Temmuz emekli ve memur için maaş zammı için ipuçları gelmeye başladı.

NİSAN SONUNDA ÖDENMEYE BAŞLANABİLİR

Emekliler için Nisan ayı ile başlayacak ödemeler Temmuz'un sonuna kadar devam edecek. Önce ikramiyeler ödenirken daha sonra zamlı maaşlar emeklilerin hesabında olacak.

Milyonlarca emekli için yılın ikinci maaş artışı yaklaşırken ödeme takvimi de netleşmeye başladı.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN ÜÇ AYLIK HESAP!

Emeklilerin alacakları zam oranları için ilk üç aylık rakam da ortaya çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi.

Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını ifade ediyor.

Bu oranın üzerine üç aylık enflasyon daha eklenince kesin rakam 3 Temmuz'da belirlenecek.

Böylece SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memur ve memur emeklileri yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme artışına ilaveten 7.5 puanı aşan oranda enflasyon farkı alacak.

Yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 civarında çıkması bekleniyor.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artış oranı yüzde 34,62 olurken memurların ve memur emeklilerinin zamları ise yüzde 7 + 27,12 şeklinde olacak. Toplamda da memur ve memur emeklisi artışı yüzde 34,12'yi bulacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN ÖZEL YASA PLANLANIYOR

Emekli bayram ikramiyelerinin ilk ödemesi bu ay sonunda yapılacak.

Yapılması planlanan artış ile ilgili düzenlemenin de önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek olan torba yasanın içinde yer alması planlanıyor.

Şu anda 1.100 TL olan ikramiyenin 1.500 TL'ye çıkartılması için bir düzenleme yapılacağı konuşuluyor.

Eğer bu formül kabul görürse ikramiyenin her yıl enflasyon kadar artırılması kesinlik kazanacak. Bu yıl içinde yüzde 36 artış olacak.

Başka formüle göre ise bu yıl ikramiyelerin 2.000 TL'ye çıkartılması. Böylece toplamda 4000 TL ödenecek.

Bayram ikramiyesini sadece emekli vatandaşlar almıyor. Dul ve yetim aylığı alanlar da hisseleri oranında ikramiye alabilecekler.

İLK ÖDEME BU AY OLACAK

25-30 Nisan: Ramazan bayramı ikramiyesi ödenecek

3 Temmuz: SSK ve Bağ-Kur'luya enflasyon artışı belli olacak

3 Temmuz: Memur emeklisine Yüzde 7+ Enflasyon farkı belli olacak

4-8 Temmuz: Kurban Bayramı ikramiyesi

15-25 Temmuz: Zamlı maaş ve fark ödemesi

EMEKLİLERİN GÖZÜ KABİNE TOPLANTISINDA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun bir gündemle toplanacak. Bölgesel gelişmelerin öncelikli olarak konuşulacağı toplantıda, ekonomiye ilişkin gelişmeler de masaya yatırılacak. Kabine'de emeklilerin bayram ikramiyesine zam beklentisi de gündemde olacak.

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan kabine toplantısı ile ilgili, "Özellikle temel gıda maddelerinin ardından temizlik ürünlerinde de KDV indirimi yapıldı. 1 Nisan'dan itibaren indirim etiketlere yansımaya başladı ancak vatandaşlardan bu indirimin vatandaşlara yansımadığı yönünde şikayetler geliyor. Bu şikayetler üzerine gelinen başlatılan denetimlerde alınan sonuçlar kabinenin gündeminde olacak. Ayrıca emeklilerin beklediği bayram ikramiyesi de önemli bir başlık. Kabine toplantısında buna dair bir karar çıkacak mı biz de takip ediyor olacağız." diye konuştu.

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