Bankalardan emeklilere promosyon fırsatı! 4.000 TL’ye kadar çıkıyor! Hangi banka ne kadar veriyor?

Emekliye müjde! 4.000 TL anında hesaplara yatıyor. Üstelik ek koşulsuz, şartsız! Maaşını taşıyanlara, bankalardan büyük promosyon fırsatı! Emekli promosyonlarında bankaların yarışı sürerken miktar 4 bin TL’ye kadar çıktı. Emekliler seçecekleri bankalara göre, promosyon ödemesini anında alabiliyor. Peki, Banka promosyon miktarları ne kadar? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların emekli promosyon miktarları…

Emeklilere promosyon anlaşması ise ilk olarak 2017 yılında SGK ile bankalar arasında imzalanan protokollerle devreye girdi. 3 yıllık süresi olan anlaşmalar kapsamında 12 milyon emekli ve hak sahibine 4.6 milyar TL’lik ödeme yapıldığı hesaplanıyor. 2020 yılında ise protokol 3 yıllığına güncellendi. Halen bankalar 3 yıllık taahhüt karşılığı maaşlarını taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapıyor.

3 sene aynı bankada kalma sözü veren emeklilere bankalar yüksek tutarlarda bir kereye mahsus ödeme yapıyor. Promosyonda, 3 senelik taahhüt zamanı dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya müracaatını yapıp ödemesini alıyor.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

ING

ING Türkiye, emekli maaşını ING’ye taşıyanlara maaş tutarına göre 2.750 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Emekli maaşını taşıyanlar ayrıca, 5 emekli arkadaşını daha ING’li yaptığı taktirde, ek olarak 1.250 TL’ye varan promosyon kazanıyor. Böylelikle emekliler toplamda 4.000 TL’ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor. Ayrıca emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, Turuncu Ekstra programının avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanabiliyor.

ING Türkiye, emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 2.750 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını da ING’li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1.250 TL’ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 1.500 TL’ye kadar ise 1.850 TL, 1.500 TL – 2.500 TL arası ise 2.300 TL ve 2.500 TL ve üzeri ise 2.750 TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de ING’nin promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. ING Türkiye’nin kampanyasından 8 Nisan 2022 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi emeklilere yönelik promosyon kampanyasını resmen duyurdu. 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli kampanyayla, üç yıl boyunca emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi’yi tercih edenler 2.750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM’lerden yapılan havalelerde ücret almıyor. Yapı Kredi emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay ‘hoş geldin’ faizi avantajlarından faydalanırken aynı zamanda bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlardan yararlanabiliyor.

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk, emekli maaşını Kuveyt Türk’e taşıyacak olan müşterilere sunduğu ayrıcalıkları genişletmeye devam ediyor. Müşteriler, faizsiz finans prensiplerine uygun olarak 2.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanırken, Sağlam Kart ile yıl sonuna kadar yapacakları ilk 100 TL ve üzeri market alışverişlerinde 20 TL değerinde ‘Altın Puan’ kazanıyor.

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, emeklilere yönelik cazip avantajlar içeren emekli maaşı taşıma paketini güncelledi. Kuveyt Türk, maaşlarını taşımaları halinde emeklilere faizsiz finans prensiplerine uygun şekilde 2.000 TL’ye varan promosyon ödemesinde bulunacak.

Emekli müşterilerine Emekli Danışma Hattı hizmeti de veren Kuveyt Türk, ayrıca emeklilere özel ücretsiz EFT, havale ve ortak ATM’lerden ücretsiz para çekme hizmetinden çağrı merkezinde öncelikli işlem yapma avantajına kadar birçok ayrıcalık sunuyor. Maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan emekliler, hem promosyondaki yeni tutarlardan ve ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanabilecek, hem de artık ilk maaşlarını Kuveyt Türk’ten de alabilecek.

SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, Bağ-Kur) ödemelerini Kuveyt Türk aracılığıyla almakta olan ve yeni başvuruda bulunan tüm müşterilere, katılım finans ilkelerine uygun olarak promosyon ödemesi yapılacak. Bu kapsamda, 1.500 TL’ye kadar emekli aylığı alanlara 1750 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1875 TL, 2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara ise 2.000 TL promosyon ödemesinde bulunulacak. Maaşlarına, 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri ve diğer tüm banka ATM'lerinden kolaylıkla ulaşma imkânı da bulan emekliler, ayrıca ortak ATM’lerden para da çekebiliyor.

ŞEKERBANK

Emeklilere yönelik uygulamaları hayata geçiren Şekerbank, emekli müşterilerine 3.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Banka, ayrıca emekli maaşını Şekerbank'a ilk kez taşıyan müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını Tamamlayan Hesap ile %0 faizli olarak karşılıyor.

Emeklilere yönelik sektörde ilk olan uygulamaları hayata geçiren Şekerbank, emekli müşterilerine 3.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Banka, ayrıca emekli maaşını Şekerbank'a ilk kez taşıyan müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını Tamamlayan Hesap ile %0 faizli olarak karşılıyor.

Emekli müşterilerine 3.000 TL’ye varan promosyon imkanı ve avantajlar sunan Şekerbank, emekli maaşını Şekerbank’a ilk kez taşıyan müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını Tamamlayan Hesap ile %0 faizle masrafsız olarak karşılıyor. Maaş aralıklarına göre 2.700 TL’ye varan promosyon imkanından yaralanabilen Şekerbank emekli maaş müşterileri, Şeker Bonus kredi kartından 3.500 TL harcama yapmaları halinde de 300 TL tutarında Bonus kazanabiliyor.

TEB

TEB’e davet ettikleri ve maaşını TEB’e taşıyan her bir emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit ödül kazanabiliyor. Türk Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere yönelik yeni kampanyası ile 2.750 TL’ye varan promosyon sunuyor. Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 2.750 TL’ye varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek. Ayrıca TEB’e davet ettikleri ve maaşını TEB’e taşıyan her bir emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit ödül kazanabiliyor.

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmet hattı bulunan TEB, emeklilerin bu hattan ve Bireysel İnternet Şube ile CEPTETEB Mobil uygulamadan yapacakları EFT/FAST ve Havale işlemlerinden ücret almıyor. TEB Şubeleri’nde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, emekli maaş müşterilerimize özel avantajlı oranlarla ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM’lerden yüksek çekim limiti, TEB’in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetleri arasında yer alıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, şubeyi ziyaret etmelerine gerek kalmadan mobil ya da internet şubeden başvurularını yapabilirler.

İŞ BANKASI

2020/2023 dönemi için Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;

1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL.

AKBANK

Maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 1.750 TL, 2.500 liraya kadar olanlara 2.100 TL, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara ise 2.500 TL promosyon ödüyor.

HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

DENİZBANK

Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500-2.500 TL arasındakilere 850 TL, 2.500 TL ve üstündekilere 1.000 TL promosyon veriyor. Bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi vaat ediyor.

FİNANSBANK

Emeklilere şubeye gelmeden 2.200 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. Maaşını taşıyana ayda iki kere başka banka ATM’lerinden bedava para çekme, internet bankacılığından bedava EFT/TL havale gibi faydalar sağlıyor.

ZİRAAT BANKASI

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme yapıyor.

VAKIFBANK

1.500 TL’ye kadar maaşı olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme yapıyor.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını bankadan alanlara 2.000 TL’ye varan nakit promosyon ödüyor. Emekli yakınlarını çağrı eden bütün Garanti BBVA müşterilerine, her bir dostu amacıyla 250 TL nakit mükafat veriyor.