Emekli aylıkları kesiliyor! SGK'dan flaş uyarı! 6 ay içinde...

Türkiye'den emekli olan gurbetçi sayısı 713 bini geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu, yurtdışındaki sürelerini borçlanarak Türkiye'den emekli olan gurbetçilerin yabancı ülkede 6 aydan fazla yaşamaları durumunda çalışmadıklarını ve sosyal yardım almadıklarını belgelemeleri uyarısında bulundu.

Kurum, yoklama belgesini üç ay içinde göndermeyenlerin aylıklarını ise bildirim yapmaksızın durdurabiliyor. SGK, yurtdışı sürelerini borçlanıp aylık bağlananlara yönelik duyuru yayınladı.

HER YIL KAYITLAR ALINIYOR

Altı aylık sürenin aşılması halinde gerekli belgelerin 3 ay içinde SGK'ya verilmesi gerekiyor. Belgeleri süresinde vermeyenlerin aylıkları kesilecek.

Ödenmekte olan aylıklar, ilgililerin yurtdışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışması, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alması halinde kesiliyor. Kurum, her yıl Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kayıtları alarak altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulanan aylık sahiplerini belirliyor.

Yoklama belgelerinin kaydedileceği programı da mart sonu itibarıyla işletime açtı. Aylık sahiplerinden yurt ışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeleri üç ay içinde kuruma göndermelerini isteyebiliyor.

BİLDİRİM YAPILMADAN DURDURULABİLİR

İstenen belgeleri üç ay içinde göndermeyenlerin aylıklarını ise bildirim yapmaksızın durduruluyor. Kurum'dan yapılan açıklamada, "Altı aydan fazla yurtdışında bulunan aylık sahiplerinin; ödenmekte olan aylıklarının durdurulması yönünde bir işlemle karşılaşmamaları için yoklama belgesini yurt dışında bulundukları 6 aydan sonraki üç ay içerisinde aylığı bağlamış olan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine göndermeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekiyor" denildi.

Almanya, Belçika başta olmak üzere yurtdışından gelen emeklilik başvuruları son yıllarda adeta patladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na emeklilik için başvuran gurbetçi sayısı 800 bine yaklaştı. Emekli olanların sayısı 600 bini geçti. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları borçlanarak emekliliğe hak kazanabiliyor.