Bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili flaş detay! Kim ne zaman ikramiye alacak? Tek tek açıklandı

Bayram ikramiyesi gündemden düşmüyor. Vatandaşlar, bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak öğrenmek istiyor. İlk olarak 2018'de verilmeye başlayan bayram ikramiyesi toplam 4 yıldır düzenli olarak veriliyor. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyesi kimlere veriliyor? Ramazan Bayramında 12 milyonu aşkın emekli ve hak sahiplerine ödenecek ikramiyeye ilişkin en çok merak edilen soruların yanıtını Türkiye gazetesinden İsa Karakaş bugünkü köşesinden verdi. İşte o soru ve cevaplar...

EMEKLİNİN ÖLÜMÜ VE DURUM DEĞİŞİKLİKLERİNDE İKRAMİYE GERİ ALINIR MI?

SGK Sigortalılarına ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, SGK tarafından belirlenen dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödenmekte ve ödeme günü öne alınanlar ile durum değişikliği veya ölüm hâlinde sigortalı ve hak sahiplerine durum değişikliği veya ölüm tarihine ait kanunda belirtilen ödeme döneminde peşin ödenen gelir ve aylıklar geri alınmamaktadır. SGK mevzuatında yapılan değişikliğe istinaden 01/01/2022 tarihinden itibaren sigortalı ve hak sahiplerine ödeme döneminde peşin ödenen bayram ikramiyeleri de geri alınmayacaktır.



BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı bu sene 2 Mayıs tarihine denk gelmektedir. Bayram ikramiyesinin yasa gereği bayramın içinde bulunduğu Mayıs ayında ödenmesi gerekirken bu sene de erkene alınarak 27-29 Nisan tarihlerinde emeklinin statüsüne göre belirlenen günde hesaplara yatırılacak. Buna göre;

SSK’ emekliler ile dul ve yetimleri ile diğer hak sahiplerine için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan günü olarak belirlenmiştir. 22, 23, 24, 25, 26 olanların ise 28 Nisan günüdür.

Bağ-Kur emeklileri, dul ve yetimleri ile diğer hak sahiplerine 29 Nisan gününde

Emekli Sandığı (4/1-c’li) memur emeklileri ile dul ve yetimleri ile diğer hak sahiplerine ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı maaşları 29 Nisan tarihinde ödenecektir.



BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilik ikramiyesi 2018, 2019 ve 2020 yıllarında enflasyon göz önünde bulundurmaksızın 1.000 TL olarak sabit bırakılmıştır. Geçen sene ise enflasyona yakın zamlanarak 1.100 TL olarak ödenmiştir. Bu sene de enflasyon oranında zamlanması beklenirken herhangi bir artış olmadan yine 1.100 TL olarak ödenecektir. Ancak her emekliye 1.100 TL verilmeyecektir. Emeklilik çeşitleri, hak sahipleri ve diğer kıstaslara göre öngörülen oranlarda verilecektir.

Buna göre;

İş kazaları-meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında verilecektir. Örneğin iş göremezlik oranı %50 ise bu emeklilere 1.100 TL değil yarısı tutarında ikramiye ödemesi yapılacaktır.

Diğer yandan iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranında ödeme yapılacaktır.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

Dul-yetim ve diğer hak sahiplerine ilgili kanunlarında belirtilen hisse oranında ödeme yapılacaktır. Örneğin %25 oranında yetim aylığı alan bir kız çocuğuna sadece 275 TL ikramiye ödenecektir.

Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazarıdikkate alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı, esas alınarak ödeme yapılacaktır.



BİRDEN ÇOK EMEKLİLİK MAAŞI ALANA NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

Birden fazla emeklilik gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacaktır. Başka bir anlatımla 1.100 TL’den fazla bir ikramiye ödemesi yapılamayacaktır.

İkramiye ödemelerden vergi ve diğer yasal kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez.



65 YAŞ VE ENGELLİ AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Emeklilik ikramiyeleri genel olarak bütün emeklilere ödenmektedir. Buna göre ikramiye, ödemenin yapılacağı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenecektir. Ayrıca SGK’dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödenmektedir.

2022 Sayılı Kanuna göre 65 yaş aylığı ve engelli maaşı alanlara ise emeklilik ikramiyesi verilmeyecektir.