Kamudaki 700 bin işçiye müjde! İkramiye (tediye) ödemesi yapılacak! Kim, ne kadar ikramiye alacak?

700 bin işçiye müjde! Kamuda çalışan işçilere verilen tediye ödemelerinde tarih belli oldu. Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ilave tediye ödemeleri 4 taksitte yapılıyor. İlk taksiti ocak ayında ödenen tediyelerde ikinci ödemeler bayram öncesinde yatırılacak. Peki, İşçi ikramiyeleri (tediye) ne zaman yatacak? işçiye ikramiye (tediye) ödemesinde kim, ne kadar alacak? İşte İşçi ikramiye tarihleri…

Kamu işçisine ödenen ikramiyelerde tarih belli oldu. Kamu işçilerine 2022'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı Ocak'ta yatırılmıştı. Diğer yarısı ise bayram öncesinde verilecek.

İŞÇİ İKRAMİYELERİ (TEDİYE) NE ZAMAN YATACAK?

Yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan 13 günlük ikramiyeler 29 Nisan'da yatırılacak. İkramiyeler her yıl 52 gün üzerinden alınıyor.

İŞÇİYE 26 GÜNLÜK BİR ÖDEME DAHA YAPILACAK

Kamu işçilerine ayrıca, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılacak. Bu ödemenin takvimi de Temmuz'da belirlenecek. Ödemeler maaşa göre değişecek.

İŞÇİYE İKRAMİYE (TEDİYE) ÖDEMESİNDE KİM, NE KADAR ALACAK?

Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673, net 6 bin 200 lira ödeme yapılırken, 13 günlük ödeme net bin 550 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme bin 550 lira olacak. Maaşı brüt 7 bin 500 lira olan işçiye ise bu yıl toplam 9 bin 293, bu ay 13 günlük ödeme olarak 2 bin 323 lira verilecek.

Brüt maaş Brüt tediye (52 gün) Net tediye (52 gün) Net tediye (13 gün) 5.004 8.673,60 6.200,84 1.550,21 5.250 9.100,00 6.505,68 1.626,42 5.500 9.533,33 6.815,48 1.703,87 5.750 9.966,66 7.125,27 1.781,31 6.000 10.400,00 7.435,06 1.858,76 6.250 10.833,33 7.744,86 1.936,21 6.500 11.266,66 8.054,65 2.013,66 7.000 12.133,33 8.674,24 2.168,56 7.500 13.000,00 9.293,83 2.323,43

ÖDEME TARİHLERİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTI!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlenmişti.

Karara göre, 2022'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta ödenmişti. Diğer yarısı ise 29 Nisan'da ödenecek. Söz konusu işçilerden, maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık tarihinde verilecek.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.