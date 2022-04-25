İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı, nisan ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek?

İşsizlik maaşı İŞKUR üzerinden hesaplara yatırılıyor. Mayıs ayına az bir süre kala, Ramazan Bayramı’nın da geliyor olması işsizlik maaşlarının ödeme takvimine ilişkin araştırmaları hızlandırdı. İşsizlik maaşı alan vatandaşlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den müjde geldi. Peki, İşsizlik maaşları ne zaman yatacak, nisan ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek?

İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. “5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken Nisan ayına ilişkin ödemeler, Ramazan Bayramı nedeniyle erkene alınarak 29 Nisan tarihinde yapılacaktır.”

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden Ödeme yapılacağını hatırlatan Bilgin, “İşsizlik sigortası ödemelerini Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.