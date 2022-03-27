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    Çalışan HaklarıEYT'de son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Kadınlarda 20, erkeklerde 25…
    HaberlerÇalışan Hakları Haberleri EYT'de son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Kadınlarda 20, erkeklerde 25…
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    EYT'de son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Kadınlarda 20, erkeklerde 25…

    EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talimat verdiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. EYT'de yapılan çalışmalar sonucu bir formül daha öne çıktı. Buna göre, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık primi olanlar yaş şartına takılmadan emekli olma hakkı kazanacak. İşte EYT'deki yeni formülle ilgili merak edilen tüm detaylar...

    27.03.2022 - 11:40 |
    EYT'de son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Kadınlarda 20, erkeklerde 25…

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ile ilgili çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Pek çok farklı sistemin üzerinde çalışma yürütülürken, EYT için bir yeni formül daha ortaya atıldı. Buna göre, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık primi olanlar yaş şartına takılmadan emekli olma hakkı kazanacak.

    EYT İÇİN YENİ FORMÜL: KADINLARDA 20, ERKEKLERDE 25…

    Çeşitli alternatifler üzerine çalışmalar sürerken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yeni formülde yaşa bakılmadan emekli edilebilecek.

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili Ak Parti ve Çalışma-Sosyal Güvenlik Bakanlığı yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. EYT konusu oldukça ince eleyip sık dokunulurken, sorunun önümüzdeki süreçte meclise gelerek çözülmesi planlanıyor.

    Çeşitli alternatifler üzerine çalışmalar sürerken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yeni formülde yaşa bakılmadan emekli edilebilecek.

    Burada emeklilik için belli başlı şart bulunuyor.

    Buna göre, 9 Eylül 1999 öncesi uzun vadeli sigorta kollarında çalışmaya başlamak, erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl prim gününü tamamlamış olmak.

    Prim günü eksik olan kişiler için ise borçlanma imkanı sunulacak. Erkekler askerlik günlerinin tamamını borçlanırken, kadınlar ise sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için borçlanma yapabilir ve 2160 gün kazanabilir.

    Öte yandan kısmi emeklilik formülü de bulunuyor.

    KISMİ EMEKLİLİK FORMÜLÜ

    9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. Böylece 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50 erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyorlar.

    Emeklilik yaşını 3600 günü ya da 50-55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50 erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.

     

     

     

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