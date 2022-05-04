Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına zam! Oranlar netleşiyor, paraların hesaplara yatırılacağı tarih...

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Zam miktarı enflasyon oranına göre belirleniyor. Memur ve emeklinin zam hesapları temmuz ayının yaklaşmasıyla yapılmaya başladı. İlk 3 ayda memura yüzde 7 toplu sözleşme zammına ek yüzde 15.30 fark oluşmuş, SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 22.80 zammı garantilemişti. Perşembe günü açıklanacak enflasyonla zam oranlarının daha da artması bekleniyor.Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı için kritik tarihler ocak ve temmuz. Memur ve memur emeklisi iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye ek olarak enflasyona göre fark alırken, SSK ve Bağkur emeklileri hesaplanan 6 aylık enflasyona göre zam alıyor.

PEKİ OCAKTA NE OLMUŞTU?

Memur ve emeklinin maaşına 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 2021’in son 6 aylık (temmuz-aralık) döneminde ortaya çıkan enflasyona göre zam yapılmıştı. Memur ve memur emeklisinin ise yüzde 5’lik ocak ayı toplu sözleşme zammına yüzde 2.5’lik ilave yapılmış böylece toplam zam yüzde 30.95’e çıkmıştı.

AYLARA GÖRE RAKAMLAR

SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı da 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 olarak gerçekleşmişti. Ayrıca en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı da 1.500 liradan yüzde 66.6 artışla 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. Şimdi ise temmuz ayına ilişkin zam hesapları yapılmaya başladı. İlk 3 ayda (ocak-şubat- mart) ortaya çıkan rakamlar ve nisan-mayıs-haziran ayına ilişkin enflasyon tahminleri ise ocakta yapılan zammın da üzerine çıkılacağına işaret ediyor. Ocakta yüzde 11.1 olan aylık enflasyon şubatta yüzde 4.81, martta ise yüzde 5.46 olarak gerçekleşmişti.

TAHMİNLER NE YÖNDE?

İlk 3 aydaki rakamlara göre kümülatif enflasyon yüzde 22.80 olmuştu. Memurun son zam pazarlığı 2021’de yapılmıştı. Bu kapsamda memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Enflasyon ocakta yapılan yüzde 7.5’lik zammı ne kadar geçerse o da fark olarak maaşa yansıtılacak. İlk 3 ay için yüzde 15.30 zam farkı (22.80-7.5=15.30) oluşmuştu. Böylece şimdiden toplam zam yüzde 7+15.30=yüzde 22.30’u buluyor. 5 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da açıklanacak nisan ayı enflasyonuna ilişkin yüzde 5-7 arasında tahminler var (Nisan ayı İstanbul enflasyonu yüzde 11.36).

YÜZDE 30-35’LERİ BULABİLİR

Tahminlere paralel nisan enflasyonu yüzde 6 çıkarsa ilk 4 aylık enflasyon yüzde 30 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklisinin alacağı zam yüzde 29.5’e çıkmış olacak. Merkez Bankası enflasyonda mayıs itibarıyla düşüş bekliyor. Eğer mayıs ve haziran aylarında enflasyon düşmekle birlikte eksi çıkmazsa memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisi en az yüzde 30 maaş zammını garantilemiş olacak. Mayıs ve haziranda yüzde 2-3 civarı kısmi bir artış olması durumunda ise ilk 6 aylık enflasyon yüzde 35’leri görebilecek. Bu durumda da emekli ve memur yüzde 35’e yakın zammı cebine koyacak. Nisan, mayıs ve haziranda enflasyon öngörüleri aşarsa zam oranı da yükselecek.

Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi 3 farklı ödeme türünü etkileyecek.

TABAN MAAŞLARA YANSIMASI

Ocak-şubat-martta açıklanan mevcut rakamlara göre (yüzde 22.80); en düşük SSK (2000 öncesi) emekli maaşı 3 bin 293 liradan 4 bin 43 liraya, en düşük Bağkur esnaf emekli maaşı 2 bin 399 liradan 2 bin 945 liraya, en düşük Bağkur tarım emeklisinin maaşı 2 bin 261 liradan 2 bin 776 liraya yükselecek. En düşük memur emekli maaşı ise şu anda oluşan enflasyon farkıyla 4 bin 176 liradan 5 bin 228 liraya, en düşük memur maaşı da 5 bin 220 liradan 6 bin 550 liraya çıkacak. Ayrıca 65 yaş aylığı da şu anki rakamlara göre 1.084 liradan 1.325 liraya yükselecek. Perşembe itibarıyla bu rakamlar daha yukarı çıkmış olacak.

EN DÜŞÜĞÜ KAÇ LİRAYA ÇIKACAK?

En düşük emekli maaşı 1.500 liradan ocakta 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu maaşın 2 bin 750-3 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Emekli maaşı düzenlemesinden 800 bin kişi faydalanacak. Bu konudaki müjdenin de önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Bir ihtimal de yüksek enflasyona karşı emeklinin alım gücünü korumak için temmuzda seyyanen zam yapılabileceği yönünde. Böyle bir durumda total zammın yüzde 40-50 arasında olabileceği konuşuluyor.

İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYESİ TEMMUZDA

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Ödemeler o tarihten beri aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 13.5 milyon emekli, dul ve yetim için ek gelir niteliğinde olan ikramiye geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı’ndan önce ikramiyeler hesaplara yatmıştı. Temmuzda zamla birlikte Kurban Bayramı ikramiyesi de yatacak. Kurban Bayramı 9 Temmuz’da. Bayram ikramiyesinin 4-8 Temmuz tarihlerinde emeklilerin hesabına geçmesi bekleniyor. Bu tarihler ayrıca ilan edilecek. Bayram ikramiyesinin güncellenebileceği zaman zaman gündeme geliyor ama henüz bu konuda alınmış bir karar bulunmuyor.

MEMURLARA EK ARTIŞ

Memurlar ve memur emeklilerine ek zam ise Ocak ayında toplu sözleşme oranının artırılması şeklinde uygulanmıştı. Yüzde 5 olan artış yüzde 7.5'a çıkartılmıştı. Temmuz'da da benzer bir formül gündeme gelebilir. Ayrıca seyyanen zam formülü de masada duruyor.

Memurlara yapılan artışlardan memur emeklileri de benzer şekilde yararlanıyor. Çalışma Bakanı Bilgin enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacak yeni çalışmaları olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde Başkan Erdoğan'ın bunları kapsamlı bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.

KİM KAÇ LİRA ALACAK? İŞTE HESAPLANAN RAKAMLARLA ZAMLI MAAŞ TABLOSU

Memurların maaşları Merkez Bankası anketinden çıkan sonuca göre yüzde 34.12 oranında ve Ocak 2022'de olduğu gibi yüzde 2,5'luk ilave zam ile artarsa yeni maaşlar şöyle oluşacak:

İŞTE 15 MEMUR GRUBUNUN MESLEK MESLEK HESAPLANAN MAAŞLARI (YÜZDE 36,62)

OCAK 2022 MAŞLARI - TEMMUZ 2022 MAAŞLARI - İLAVE ZAMLI TEMMUZ 2022 MAAŞLARI

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 lira - 28608 lira - 29141 lira

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11.188 lira - 15005 lira - 15285 lira

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 lira - 9193 lira - 9364 lira

ÖĞRETMEN 1/4 - 8.668 lira - 11626 lira - 11842 lira

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 lira - 26167 lira - 26655 lira

BAŞKOMİSER 3/1 11162 lira - 14970 lira - 15250 lira

POLİS MEMURU 8/1 - 9.706 lira - 13018 lira - 13260 lira

UZ. DOKTOR 1/4 13.312 lira - 17854 lira - 18187 lira

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 lira - 11200 lira - 11409 lira

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 lira - 14497 lira - 14767 lira

VAİZ 1/4 - 9.003 lira - 12075 lira - 12300 lira

AVUKAT 1/4 - 10934 lira - 14665 lira - 14938 lira

Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE? Ek gösterge artışıyla ilgili düzenleme için geri sayım başladı. Memur ve memur emeklisinin gözü bu düzenlemede olacak. Son toplantının ardından düzenlemeye nihai şekli verilecek. 3600 ek gösterge, meslek kanunuyla öğretmenlere veriliyor. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak. Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, üçüncü toplantısını 10 Mayıs'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak. Dünya gazetesinin haberine göre; polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin görüşüldüğü komisyonda, dört meslek grubunun dışında kalan kamu görevlilerinin durumu da gündeme getirilecek. 2 MİLYON MEMUR EMEKLİSİ İÇİN KRİTİK TALEP Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, memur maaşı, memur emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde hesaplama kalemi olan ek gösterge uygulamasının, kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğini belirtti. Hükümet ile 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlara dair görüşmeleri bir süredir yürüttükleri anımsatan Tonbul, şunları kaydetti: "Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi bir seçim vaadiydi. Bunun hayata geçirilmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Memur-Sen olarak dört hizmet grubunun yanında odaklandığımız diğer kesimler göstergesizler ve ek göstergesi 2200'den düşük olanlar. 2 milyon memur emeklisinin yarıya yakınını ek göstergesizler ve düşük ek göstergeliler oluşturuyor. Dört hizmet sınıfıyla birlikte bu kesimlerin de ek gösterge düzenlemesinden yararlanmasını istiyoruz. Düzenleme, geniş bir şekilde ele alınmalı ve çok sayıda kişi bundan faydalanmalı. Çünkü göstergesizler ve düşük göstergeliler en mağdur kesim. Bu kesimlerin de gelir seviyesinin artırılması gerekiyor." Memur-Sen'in hizmet kollarıyla birlikte ek gösterge düzenlemesine dair tüm taleplerini kamu işverenine ilettiğini vurgulayan Tonbul, buna karşın kendilerine henüz bir teklif sunulmadığını, kamu işvereninden üçüncü toplantı masaya teklifle gelmesini beklediklerini söyledi. "YANSITMA ORANLARI DA YÜKSELTİLMELİ" Tonbul, ek göstergelerle birlikte yansıtma oranlarının da yükseltilmesini talep ettiklerini belirterek "2200 ek gösterge ve göstergesi bunun altında olanlar için en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 55'i, emekliliğe esas aylığın bir bileşeni. Bu yüzde 55'lik yansıtma oranının da yüzde 75'e yükseltilmesini istiyoruz." dedi.