Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına zam! Oranlar netleşiyor, paraların hesaplara yatırılacağı tarih...
Emekli aylıkları ve memur maaşları ilgili son dakika gelişmesi! Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam geliyor. Memur ve emekli milyonların beklediği tarih ve oranlar netleşiyor. Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı. Tahminlere paralel nisan enflasyonu yüzde 6 çıkarsa ilk 4 aylık enflasyon yüzde 30 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklisinin alacağı zam yüzde 29.5’e çıkmış olacak. Eğer mayıs ve haziran aylarında enflasyon düşmekle birlikte eksi çıkmazsa memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisi en az yüzde 30 maaş zammını garantilemiş olacak. Mayıs ve haziranda yüzde 2-3 civarı kısmi bir artış olması durumunda ise ilk 6 aylık enflasyon yüzde 35’leri görebilecek. Bu durumda da emekli ve memur yüzde 35’e yakın zammı cebine koyacak. Nisan, mayıs ve haziranda enflasyon öngörüleri aşarsa zam oranı da yükselecek. Memur ve emekliler sadece temmuz zammını beklemiyor. Milyonların gözü 3600 ek gösterge düzenlemesinde. Düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda hem memur maaşları hem de emekli maaş ve ikramiyeleri artacak. 3600 ek gösterge düzenlemesinde de geri sayım başladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, gözünü 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 10 Mayıs'ta gerçekleşecek olan üçüncü toplantısına çevirdi. Çalışma yaşamında 2022 ile birlikte birçok değişiklik gündeme geldi. Hükümet önemi adımlar atıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ile ilgili de bir açıklama yaptı. İşte temmuz zammı, 3600 ek gösterge ve ETY ile ilgili son dakika gelişmeleri...
Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Zam miktarı enflasyon oranına göre belirleniyor. Memur ve emeklinin zam hesapları temmuz ayının yaklaşmasıyla yapılmaya başladı. İlk 3 ayda memura yüzde 7 toplu sözleşme zammına ek yüzde 15.30 fark oluşmuş, SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 22.80 zammı garantilemişti. Perşembe günü açıklanacak enflasyonla zam oranlarının daha da artması bekleniyor.Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı için kritik tarihler ocak ve temmuz. Memur ve memur emeklisi iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye ek olarak enflasyona göre fark alırken, SSK ve Bağkur emeklileri hesaplanan 6 aylık enflasyona göre zam alıyor.
PEKİ OCAKTA NE OLMUŞTU?
Memur ve emeklinin maaşına 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 2021’in son 6 aylık (temmuz-aralık) döneminde ortaya çıkan enflasyona göre zam yapılmıştı. Memur ve memur emeklisinin ise yüzde 5’lik ocak ayı toplu sözleşme zammına yüzde 2.5’lik ilave yapılmış böylece toplam zam yüzde 30.95’e çıkmıştı.
AYLARA GÖRE RAKAMLAR
SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı da 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 olarak gerçekleşmişti. Ayrıca en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı da 1.500 liradan yüzde 66.6 artışla 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. Şimdi ise temmuz ayına ilişkin zam hesapları yapılmaya başladı. İlk 3 ayda (ocak-şubat- mart) ortaya çıkan rakamlar ve nisan-mayıs-haziran ayına ilişkin enflasyon tahminleri ise ocakta yapılan zammın da üzerine çıkılacağına işaret ediyor. Ocakta yüzde 11.1 olan aylık enflasyon şubatta yüzde 4.81, martta ise yüzde 5.46 olarak gerçekleşmişti.
TAHMİNLER NE YÖNDE?
İlk 3 aydaki rakamlara göre kümülatif enflasyon yüzde 22.80 olmuştu. Memurun son zam pazarlığı 2021’de yapılmıştı. Bu kapsamda memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Enflasyon ocakta yapılan yüzde 7.5’lik zammı ne kadar geçerse o da fark olarak maaşa yansıtılacak. İlk 3 ay için yüzde 15.30 zam farkı (22.80-7.5=15.30) oluşmuştu. Böylece şimdiden toplam zam yüzde 7+15.30=yüzde 22.30’u buluyor. 5 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da açıklanacak nisan ayı enflasyonuna ilişkin yüzde 5-7 arasında tahminler var (Nisan ayı İstanbul enflasyonu yüzde 11.36).
YÜZDE 30-35’LERİ BULABİLİR
Tahminlere paralel nisan enflasyonu yüzde 6 çıkarsa ilk 4 aylık enflasyon yüzde 30 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklisinin alacağı zam yüzde 29.5’e çıkmış olacak. Merkez Bankası enflasyonda mayıs itibarıyla düşüş bekliyor. Eğer mayıs ve haziran aylarında enflasyon düşmekle birlikte eksi çıkmazsa memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisi en az yüzde 30 maaş zammını garantilemiş olacak. Mayıs ve haziranda yüzde 2-3 civarı kısmi bir artış olması durumunda ise ilk 6 aylık enflasyon yüzde 35’leri görebilecek. Bu durumda da emekli ve memur yüzde 35’e yakın zammı cebine koyacak. Nisan, mayıs ve haziranda enflasyon öngörüleri aşarsa zam oranı da yükselecek.
Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi 3 farklı ödeme türünü etkileyecek.
TABAN MAAŞLARA YANSIMASI
Ocak-şubat-martta açıklanan mevcut rakamlara göre (yüzde 22.80); en düşük SSK (2000 öncesi) emekli maaşı 3 bin 293 liradan 4 bin 43 liraya, en düşük Bağkur esnaf emekli maaşı 2 bin 399 liradan 2 bin 945 liraya, en düşük Bağkur tarım emeklisinin maaşı 2 bin 261 liradan 2 bin 776 liraya yükselecek. En düşük memur emekli maaşı ise şu anda oluşan enflasyon farkıyla 4 bin 176 liradan 5 bin 228 liraya, en düşük memur maaşı da 5 bin 220 liradan 6 bin 550 liraya çıkacak. Ayrıca 65 yaş aylığı da şu anki rakamlara göre 1.084 liradan 1.325 liraya yükselecek. Perşembe itibarıyla bu rakamlar daha yukarı çıkmış olacak.
EN DÜŞÜĞÜ KAÇ LİRAYA ÇIKACAK?
En düşük emekli maaşı 1.500 liradan ocakta 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu maaşın 2 bin 750-3 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Emekli maaşı düzenlemesinden 800 bin kişi faydalanacak. Bu konudaki müjdenin de önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Bir ihtimal de yüksek enflasyona karşı emeklinin alım gücünü korumak için temmuzda seyyanen zam yapılabileceği yönünde. Böyle bir durumda total zammın yüzde 40-50 arasında olabileceği konuşuluyor.
İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYESİ TEMMUZDA
Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Ödemeler o tarihten beri aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 13.5 milyon emekli, dul ve yetim için ek gelir niteliğinde olan ikramiye geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı’ndan önce ikramiyeler hesaplara yatmıştı. Temmuzda zamla birlikte Kurban Bayramı ikramiyesi de yatacak. Kurban Bayramı 9 Temmuz’da. Bayram ikramiyesinin 4-8 Temmuz tarihlerinde emeklilerin hesabına geçmesi bekleniyor. Bu tarihler ayrıca ilan edilecek. Bayram ikramiyesinin güncellenebileceği zaman zaman gündeme geliyor ama henüz bu konuda alınmış bir karar bulunmuyor.
MEMURLARA EK ARTIŞ
Memurlar ve memur emeklilerine ek zam ise Ocak ayında toplu sözleşme oranının artırılması şeklinde uygulanmıştı. Yüzde 5 olan artış yüzde 7.5'a çıkartılmıştı. Temmuz'da da benzer bir formül gündeme gelebilir. Ayrıca seyyanen zam formülü de masada duruyor.
Memurlara yapılan artışlardan memur emeklileri de benzer şekilde yararlanıyor. Çalışma Bakanı Bilgin enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacak yeni çalışmaları olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde Başkan Erdoğan'ın bunları kapsamlı bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.
KİM KAÇ LİRA ALACAK? İŞTE HESAPLANAN RAKAMLARLA ZAMLI MAAŞ TABLOSU
Memurların maaşları Merkez Bankası anketinden çıkan sonuca göre yüzde 34.12 oranında ve Ocak 2022'de olduğu gibi yüzde 2,5'luk ilave zam ile artarsa yeni maaşlar şöyle oluşacak:
İŞTE 15 MEMUR GRUBUNUN MESLEK MESLEK HESAPLANAN MAAŞLARI (YÜZDE 36,62)
OCAK 2022 MAŞLARI - TEMMUZ 2022 MAAŞLARI - İLAVE ZAMLI TEMMUZ 2022 MAAŞLARI
GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 lira - 28608 lira - 29141 lira
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11.188 lira - 15005 lira - 15285 lira
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 lira - 9193 lira - 9364 lira
ÖĞRETMEN 1/4 - 8.668 lira - 11626 lira - 11842 lira
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 lira - 26167 lira - 26655 lira
BAŞKOMİSER 3/1 11162 lira - 14970 lira - 15250 lira
POLİS MEMURU 8/1 - 9.706 lira - 13018 lira - 13260 lira
UZ. DOKTOR 1/4 13.312 lira - 17854 lira - 18187 lira
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 lira - 11200 lira - 11409 lira
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 lira - 14497 lira - 14767 lira
VAİZ 1/4 - 9.003 lira - 12075 lira - 12300 lira
AVUKAT 1/4 - 10934 lira - 14665 lira - 14938 lira
Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.
3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?
Ek gösterge artışıyla ilgili düzenleme için geri sayım başladı. Memur ve memur emeklisinin gözü bu düzenlemede olacak. Son toplantının ardından düzenlemeye nihai şekli verilecek. 3600 ek gösterge, meslek kanunuyla öğretmenlere veriliyor. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak. Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, üçüncü toplantısını 10 Mayıs'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak. Dünya gazetesinin haberine göre; polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin görüşüldüğü komisyonda, dört meslek grubunun dışında kalan kamu görevlilerinin durumu da gündeme getirilecek.
2 MİLYON MEMUR EMEKLİSİ İÇİN KRİTİK TALEP
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, memur maaşı, memur emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde hesaplama kalemi olan ek gösterge uygulamasının, kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğini belirtti.
Hükümet ile 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlara dair görüşmeleri bir süredir yürüttükleri anımsatan Tonbul, şunları kaydetti:
"Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi bir seçim vaadiydi. Bunun hayata geçirilmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Memur-Sen olarak dört hizmet grubunun yanında odaklandığımız diğer kesimler göstergesizler ve ek göstergesi 2200'den düşük olanlar. 2 milyon memur emeklisinin yarıya yakınını ek göstergesizler ve düşük ek göstergeliler oluşturuyor. Dört hizmet sınıfıyla birlikte bu kesimlerin de ek gösterge düzenlemesinden yararlanmasını istiyoruz. Düzenleme, geniş bir şekilde ele alınmalı ve çok sayıda kişi bundan faydalanmalı. Çünkü göstergesizler ve düşük göstergeliler en mağdur kesim. Bu kesimlerin de gelir seviyesinin artırılması gerekiyor."
Memur-Sen'in hizmet kollarıyla birlikte ek gösterge düzenlemesine dair tüm taleplerini kamu işverenine ilettiğini vurgulayan Tonbul, buna karşın kendilerine henüz bir teklif sunulmadığını, kamu işvereninden üçüncü toplantı masaya teklifle gelmesini beklediklerini söyledi.
"YANSITMA ORANLARI DA YÜKSELTİLMELİ"
Tonbul, ek göstergelerle birlikte yansıtma oranlarının da yükseltilmesini talep ettiklerini belirterek "2200 ek gösterge ve göstergesi bunun altında olanlar için en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 55'i, emekliliğe esas aylığın bir bileşeni. Bu yüzde 55'lik yansıtma oranının da yüzde 75'e yükseltilmesini istiyoruz." dedi.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLAR YÜKSELECEK
Düzenleme ilişkin bugüne kadar 2 toplantı gerçekleştirildi. Son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak, teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.
600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR? KAPSAMI GENİŞLETİLECEK Mİ?
3600 ek gösterge, meslek kanunuyla öğretmenlere veriliyor. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak. Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.
3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA ETKİSİ NE?
Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi 3 farklı ödeme türünü etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN MECLİS’E GELECEK?
3600 ek gösterge ile ilgili bugüne kadar 2 toplantı gerçekleştirildi. Son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak, teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.
Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.
EYT SON DURUM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili konuşarak, "Bu tartışmaları bazen Meclis'te de yapıyoruz. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok." ifadelerini kullanmıştı.
CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan şunları aktardı;
Birinci formül: 3600 günü dolduran kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilir. Bu formülde 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 3600 günü doldurmaları halinde kadınlar için 50 erkeler için 55 yaşında emekli olabilecekleri bir seçenek göze çarpıyor.
İkinci formül: Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin günü dolduran emekli olabilir Burada yine 1999 öncesindeki emeklilik şartları göz önüne alınacak. Kadınların 7200 prim günün erkelerin ise 9 bini prim gününü doldurarak emekli olabilmeleri öngörülüyor. Bu formülde yaş şartına bakılmayacak. 1999 öncesindeki emeklilik şartları gibi yaşa bakılmadan prim günü doldurularak emekli olunabilecek.
Üçüncü formül: Emekliliğe kalan süre için her yıl belli oranda kesinti ile emekli olunabilir. Bu maddede önemli bir detay bulunuyor. Bu artı çalışanın kabul etmesi gerekiyor. Kalan yılları için maaşından bir kesinti oranı belirlenecek. Ve bu sabit kesinti oranının da devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Bu oranın önceden belirlenmesi ve çalışanın bunu kabul etmesi gerekiyor.
Dördüncü formül: Kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilir. Kişinin kabul etmesi halinde kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilecek. Kanundaki yaşı karşıladığı zaman maaşındaki kesinti sona ererek kişi hak ettiği emekli maaşını alacak.
Beşinci formül: 5 bin ile 9 bin 750 prim günün dolduran emekli olabilir. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ile 5975 prim günü dolduranlar yaş dikkate alınmadan emekli olabilecek.
EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.