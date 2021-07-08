Bordro nedir, nasıl hesaplanır? Maaş bordrosu nereden alınır?

Maaş bordrosu, işverenin işçisine ücret ödeme sorumluluğunu beyan ettiğini ispatlayan bir belge olarak bilinmektedir. Bu sebepten dolayı da bordronun düzenlenebilmesi ve uygulanabilmesi hem işveren için hem de işçi için büyük bir önem teşkil etmektedir. Maaş bordrosunun hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gerekli olan çok sayıda önemli nokta bulunmaktadır.

Bordro Nedir?

Bordro bir işletme içerisinde, işverenin işçiye yapmış olduğu iş karşılığında her ay ödemesinin gerekli olduğu ücreti tanımlamaktadır. Bu ücret üstünden yapılan tüm vergi ve kesintiler ile beraber ödenen ücretlerin yer aldığı kapsamlı tabloya bordro adı verilir. Bordrodaki hak edişin özel veya yasal kesintiler ile yapılacak olan işlemlerin insan kaynakları veya muhasebe depertmanınca hatasız bir şekilde hazırlanması gerekir.

Maaş Bordrosu Nedir?

İşverenin işçiye yapmış olduğu iş karşılığında yapılmakta olan ödemeyi, tüm vergi ve kesintiler ile birlikte gösteren ve işçinin çalışmakta olduğu süre boyunca dönemsel ve sistematik olarak düzenlenebilen belgeye maaş bordrosu ismi verilmektedir.

Bordronun Özellikleri Nelerdir?

Maaş bordrosu, işverenin işçisine ücret ödeme sorumluluğunu beyan ettiğini ispatlayan bir belge olarak bilinmektedir. Bu sebepten dolayı da bordronun düzenlenebilmesi ve uygulanabilmesi hem işveren için hem de işçi için büyük bir önem teşkil etmektedir. Maaş bordrosunun hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gerekli olan çok sayıda önemli nokta bulunmaktadır.

4857 sayılı olan İş Kanunu’na, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na ve ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na bakıldığında ücret bordrosunda yer alması gerekli olan konular mevcuttur. Bunların beraberinde bordro hesabının hazırlanması esnasında dikkat edilmesi gerekli olan çok sayıda ölçek ve değişken de bulunmaktadır.

Maaş Bordrosu Nereden Alınır?

Kamu kuruluşlarında çalışan kişiler maaş hakkında bilgileri Maliye Bakanlığının kuruluşlarından alabilme imkanına sahip olmaktadır. Özel bir şirkette çalışan bireyler de aynı şekilde çalışmış oldukları işin kapsamına göre bir maaş almaktadır. Özel şirkette çalışan bireyler ise maaş bordrolarını çalışmış oldukları iş merkezinden alabilirler.

Maaş Bordrosu Nasıl Hesaplanır?

Maaş bordrosu işverenden ve işçiden yapılmakta olan kesintiler aracılığı ile iki bölümden oluşan hesaplamayla hazırlanır.

Birincisi işçiden yapılmakta olan kesintilerdir:

SGK primi işçinin payı = Brüt ücret x

Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)

İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1

Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759

Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x

Minimum Geçim İndirimi (AGİ) senelik tutarı = [(Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x ] /12 (Çalışan minimum ücretli ise)

Kesintilerin toplamı = SGK İşçi payı + Gelir vergisi + SGK işsizlik sigortası işçi payı + Damga vergisi

Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

İkincisi ise işverenden yapılmakta olan kesintilerdir:

SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x ,5 (%5 indirim teşvikiyle)

İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret x %2