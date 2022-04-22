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SiyasetYerli ilk çoklu bombaatar TG40-BA! İsmail Demir: İlk teslimatlarını gerçekleştirdik
HaberlerSiyaset Haberleri Yerli ilk çoklu bombaatar TG40-BA! İsmail Demir: İlk teslimatlarını gerçekleştirdik
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Yerli ilk çoklu bombaatar TG40-BA! İsmail Demir: İlk teslimatlarını gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli olarak üretilen ilk çoklu bombaatar TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

22.04.2022 - 13:33 | | DHA
Yerli ilk çoklu bombaatar TG40-BA! İsmail Demir: İlk teslimatlarını gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik" dedi.

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