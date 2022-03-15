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    Bilim ve TeknolojiNASA astronotları ‘uzay yürüyüşüne’ başladı
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    NASA astronotları ‘uzay yürüyüşüne’ başladı

    NASA astronotları Kayla Barron ve Raja Chari, güneş enerjisini ISS’te elektrik gücüne çeviren cihazlar için gerekli olan değişiklik kitlerini birleştirmek ve kurmak için uzay yürüyüşüne başladı.

    15.03.2022 - 16:00 | | DHA
    NASA astronotları ‘uzay yürüyüşüne’ başladı

    Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan astronotlar Kayla Barron ve Raja Chari, bugünkü uzay yürüyüşünde, güneş enerjisi dizilerinin güncellenmesi için gerekli ‘değişiklik kitlerinin’ kurulumunu ve birleştirilmesini yapacak. İki astronot toplamda uzayda 6.5 saat kalacak.

    ISS’teki güneş enerjisi dizileri, her gün yürütülen sayısız araştırma ve bilim araştırmasının yanı sıra yörüngedeki platformun devam eden operasyonlarına elektrik gücü sağlamak için güneş ışığını soğuruyor.

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