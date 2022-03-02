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    Bilim ve TeknolojiJandarma'ya T129 ATAK Helikopteri teslim edildi: İsmail Demir'den 'bağımsız savunma sanayi' vurgusu
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri Jandarma'ya T129 ATAK Helikopteri teslim edildi: İsmail Demir'den 'bağımsız savunma sanayi' vurgusu
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    Jandarma'ya T129 ATAK Helikopteri teslim edildi: İsmail Demir'den 'bağımsız savunma sanayi' vurgusu

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na T129 ATAK helikopteri teslim ettiklerini belirterek, "Dünyanın geçmiş olduğu kritik süreç bizlere bir kez daha tam bağımsız savunma sanayinin önemini gösterdi" dedi.

    02.03.2022 - 12:53 |
    Jandarma'ya T129 ATAK Helikopteri teslim edildi: İsmail Demir'den 'bağımsız savunma sanayi' vurgusu

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı'na T129 ATAK helikopteri teslim ettiklerini açıkladı.

    Helikopterin görüntüsünü de paylaşan Demir, "Dünyanın geçmiş olduğu kritik süreç bizlere bir kez daha tam bağımsız savunma sanayinin önemini gösterdi. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyor ve güvenlik güçlerimizin envanterindeki yerli platformları artırıyoruz" dedi.

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