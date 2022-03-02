Jandarma'ya T129 ATAK Helikopteri teslim edildi: İsmail Demir'den 'bağımsız savunma sanayi' vurgusu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı'na T129 ATAK helikopteri teslim ettiklerini açıkladı.

Helikopterin görüntüsünü de paylaşan Demir, "Dünyanın geçmiş olduğu kritik süreç bizlere bir kez daha tam bağımsız savunma sanayinin önemini gösterdi. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyor ve güvenlik güçlerimizin envanterindeki yerli platformları artırıyoruz" dedi.