ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Toplam satışlarımız 20 milyar TL'nin üzerinde

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin 2021 yılı faaliyetleri finansal sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Savunma sanayii alanında lider olarak 46 yılı geri bırakan ASELSAN'ın 2021 yılında 2 milyar dolar üzerinde yeni iş aldığını belirterek, "ASELSAN'ın bakiye siparişleri 2021 sonu itibarıyla 8,5 milyar dolar oldu. Satış ve üretim ağımızla küresel çaptaki etkinliğimizi hızla büyütmeye devam ettik. 2021 yılı içerisinde, bugüne kadar hiç satış yapılmamış 6 yeni ülkeye daha ASELSAN ürünlerinin satışını gerçekleştirdik. Son 3 yılda kullanıcımız olan ülke sayısına 15 yeni ülke ekleyerek bu sayıyı 78'e yükselttik. İstikrarlı büyümemizi teminen 2021'de de Ar- Ge faaliyetlerimize 5 bini aşkın Ar- Ge personelimizle devam ederek toplamda 632 milyon dolar Ar- Ge harcaması yaptık. 2021 yılında Ar- Ge 250; Türkiye'nin En Çok Ar- Ge Harcaması Yapan Şirketleri araştırmasında birinciliği elde ettik" ifadelerini kullandı.

Pandeminin ikinci yılında da ASELSAN'ın, yatırımları ile büyümeye devam ettiğini kaydeden Görgün, "Yüksek teknolojilerimizi dünyanın hizmetine sunarken ihracat odaklı büyüme hedefimiz doğrultusunda ilerledik. Ülkemize yönelik sorumluluğumuzu yerine getirirken toplam satışlarımızı yüzde 25 artışla 20 milyar TL'nin üzerine taşıyarak ekonomimize katkı sağlamayı sürdürdük. ASELSAN olarak ürün ve sistemlerimizi milli imkanlarla geliştirmek, savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmak, geleceğin ürünlerine yatırım yapmak, ülkemiz savunma sanayii ekosistemine tedarik zinciri yönetimi açısından yüksek ölçüde destek vermek amacıyla kesintisiz çalıştık. Geride bıraktığımız yılda 3 bin 300'ü yurt içi olmak üzere, 5 bin 500'ün üzerinde tedarikçimize 1,5 milyar dolar tutarında satın alma siparişi verdik. Bu siparişlerin 1 milyar doların üzerinde kalan kısmını yurt içi tedarikçilerimize verilen siparişler oluşturdu. Tedarikçilerimizi 2021 yılında da finansal anlamda güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettik. 2021 yılında pandeminin olumsuz etkilerine rağmen yurt içi tedarikçilerimize 1 milyar doları aşan bir tutarı aktardık. Tam bağımsız tedarik zinciri ekosistemi için tüm imkanları seferber ediyoruz. 2021 yılında 197 ürünün millileştirilmesini başarı ile tamamladık. Böylelikle son üç yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını 500'ün üzerine çıkartarak 200 milyon dolara yakın bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık" açıklamasında bulundu.

ASELSAN'ın, savunma alanında sınırlı kalmayıp ulaşım, güvenlik, enerji, sağlık ve finansal teknolojilerde millileştirme çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Görgün, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra uydu ve uzayda da geliştirdiğimiz görev yükü ve ekipmanlarla savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ülkemizin dışa bağımlılığını ciddi ölçüde ortadan kaldırdık. Bu kapsamda 19 Aralık 2021'de yörüngeye oturtulan TÜRKSAT- 5B ile şirketimiz global düzeyde güvenirliliğini bir kez daha kanıtladı. TÜRKSAT- 6A ve TUMSİS X- Bant Görev Yükü kapsamında geliştirilen sistemler ile ASELSAN uzay alanında yetkin ürünler geliştirmeye devam etti. ASELSAN, profesyoneller için her zaman bir cazibe merkezi oldu. 2021'de iş sürekliliğini daha kaliteli hale getirecek insan kaynakları uygulamalarına imza attık. Ailemize 1176 kişiyi daha katarak çalışan sayımızı 9 bin 460 kişiye ulaştırdık. ASELSAN olarak küresel ortalamanın üzerinde bir puan alarak iklim değişikliği çalışmalarımızı sürdürdük. 2021'de şirketimiz yıllardır koruduğu İklim Lideri unvanına bir yenisini daha ekleyerek Yeşil Dünya Elçisi oldu ve Uluslararası Green Apple Çevre Ödülleri'nde gümüş ödülü aldı. Kullandığımız kaynakların sorumlu ve etkin yönetimi doğrultusunda, faaliyetlerimizde bilinçli ve verimli enerji kullanımını gözeten bir yönetim yaklaşımı olan ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi'nin uygulama sürecini başarıyla yönetmeye 2021'de de devam ettik."