Instagram müşteri hizmetleri ile iletişime geçme

Instagram, günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri. Ünlü sanatçılardan iş adamlarına, yazarlardan fenomenlere, şahıslardan tüzel kişilere birçok insan instagramı reklam, tanıtım, bilgilere erişim, gündemi takip ve daha birçok amaçlarla kullanmakta ve istedikleri hesapları takibe almaktadır.

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, fotoğraflar üzerinde filtre ve efekt uygulamalarına izin veren bir fotoğraf paylaşımı ve düzenleme uygulamasıdır. Android işletim sistemine sahip olan tüm cihazlarda ve İos işletim sistemine sahip İphone cihazlarda kullanılabilmektedir. Bu uygulamanın kurucuları Mike Krieger ve Kevin Systrom adlı iki girişimcidir.

INSTAGRAMIN KULLANIM AMAÇLARI

Telefonla çekilen fotoğraflara instagram uygulaması ile efektler eklenebilmektedir. Filtre uygulaması da yapılabilmektedir. Ayrıca bu fotoğraflar; Facebook, Twitter, Tumbl ve Foursquare gibi sosyal medya üzerinde kolaylıkla paylaşılabilmektedir. İnstagramı, büyük bir kesim sadece keyif için kullansa da bazı kişiler instagram platformu üzerinden para kazanmakta, onlar için instagram geçim kaynağı haline dönüşmektedir.

Bazı tanınmış şirketler ise instagramı reklam ve iş amaçlı kullanmaktadır. Günümüzde instagram hesabı olmayan kişi ve şirketler son derece azdır. Dışarıda ya da online alışveriş sitelerinde bulunabilecek her şeye instagramdan ulaşmak mümkündür. Gittikçe yaygınlaşan instagram butikleri sayesinde evde oturduğunuz yerden bir tık ve internet bağlantısı ile istediğiniz ürünü, mesela kıyafetleri beğenerek satın alabilmek son derece kolaylaşmıştır.

INSTAGRAMDA FOTOĞRAFÇILIK

Profesyonel anlamda fotoğrafçılık eğitimi olmasa da instagram sayesinde fotoğraf çekmeyi seven herkes; yakaladığı özel kareleri mesela doğa fotoğraflarını veya eğlenceli fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunabilmektedir. Hobi olarak fotoğraf çekenlerin fotoğraflarına gelen yorumlarla olumlu ya da olumsuz eleştirilerle kendilerini geliştirmeleri mümkün olabilmektedir.Instagramda yayınladığınız fotoğrafları fotoğraf makineleri ile çekmek zorunda değilsiniz. İyi bir çözünürlük seviyesine sahip kameraya sahip akıllı telefonunuzun olması yeterlidir. Bu sebeple fotoğrafçılığın popüler olduğu son yıllarda ağır fotoğraf makineleri yerine fotoğraf çekme kaliteleri yüksek en iyi cep telefonlarını almayı birçok insan tercih etmektedir.

Instagram üzerinden çektikleri güzel ve ilginç fotoğrafları hem arkadaşları hem de takipçileri ile paylaşan kişiler, ınstagramdaki gizlilik ayarları üzerinden herkesin görünümüne de fotoğraflarını açabilmektedir. Böylece milyonlara kısa zamanda ulaşabilmek instagram ile mümkündür. Fotoğraflar altına eklenen etiketler de daha fazla kullanıcıya ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

INSTAGRAM NASIL KULLANILIR?

Instagram uygulamasını kullanabilmek için öncelikle Apple Store veya Google Play üzerinden programın indirilerek cihazlara kurulumu gerekir. Daha sonra ise sign up kısmından kişi kendisine ait bir kullanıcı adı ve şifre oluşturmalıdır. Uygulamaya kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra share bölümünden bir fotoğraf çekimi yapılarak yahut cihazda yüklü olan bir fotoğraf seçilerek paylaşmak mümkün hale gelmektedir.

INSTAGRAM MÜŞTERİ HİZMETLERİ İLE İLETİŞİME GEÇME

Instagram, son dönemlerde popülerleşen ve en fazla kullanıcıya sahip favori uygulamaların başında gelmektedir. Instagram, bu denli yaygın bir kullanım ağına sahipken bu durum elbette ki birtakım problemleri de beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı kullanıcıların, instagram üzerinde yaşadığı problemleri bildirebilecekleri bir müşteri hizmetlerine bölümüne ihtiyaçları vardır. İşte ınstagram müşteri hizmetleri bu noktada devreye girmektedir.

Instagram sorunlarını bildirebilme anlamında bir iletişim hattı yani bir telefon numarası mevcut değildir. Instagram müşteri hizmetleri ile telefon numarası ve mail yoluyla değil, instagram platformu üzerinden açılan destek bölümü sayesinde iletişim kurulabilmektedir.Öncelikle instagram hesabına giriş yapılır. Ardından hesabın sağ üst kısmında yer alan üç nokta işareti tıklanır. Açılan yeni sayfada destek başlığı bulunur. Destek başlığının alt kısmında yer alan sorun bildir seçeneği tıklanır. Karşılaşılan seçenekler içinde uygun olanı seçilerek, ilgili bölüme instagramda yaşanılan problem anlaşılır bir dil ve uygun bir üslupla yazılır. Daha sonra yazı gönderilir. Böylece sorun ınstagram müşteri hizmetlerine iletilmiş olur.

Instagram müşteri hizmetlerine sadece sorunlar değil bilgi almak veya danışmak amacı ile de başvurulabilir. Detaylı anlatıma uygulama izin vermektedir. Üye olma, hesap çalınması, giriş sorunları, şikâyet adresleri müşteri hizmetlerine en çok başvurulan konuların başında gelmektedir. Instagram'da herhangi bir sorun ile karşılaşma durumunda bu yüzden telaşlanmaya gerek yoktur. Müşteri hizmetleri, çözüm ve müşteri odaklı hizmet vermektedirler. Kaliteli bir hizmet anlayışı sürdürülmeye çalışılmaktadır. Birçok kullanıcı sorunlarının kısa sürede çözülmesi nedeni ile memnuniyetini dile getirmektedir. Hem şirket hem kişisel hesap olarak kullanılan ınstagramın sorunlarda kullanıcılarının yanında olması ve sunduğu çözüm önerileri bu büyük sosyal medya platformuna hiç kuşkusuz artı olarak dönmektedir.

MAIL VE TÜRKİYE İLETİŞİM HATTI

Instagram için müşteri hizmetleri telefon desteği bulunmasa da instagram ve teknolojiye ilişkin problemler için kişiler kullandıkları operatörler ve sabit hatlarından 11870 numarayı arayabilmektedir. Bu numarayı arayarak 7 gün 24 saat kesintisiz destek alabilmektedirler.

Instagram müşteri hizmetleri, belirtildiği üzere kullanıcılara uygulama üzerinden destek vermektedir. İnstagram ile iletişim sağlayabilmek için bir mail adresi sunmasa da ınstagram üzerinden sorunların çözümüne https:// help.instagram.com adres çubuğu ile yardımcı olmaktadır. Bu adres girildiğinde sorunun, istek veya önerinin, ekranın en üst orta kısmında bulunan arama bölüme yazılması yeterlidir.

Bir diğer instagram adresi ise press@instagram.comadresidir. Bu adres daha çok medya için instagramda yer alan bir mail adresidir. Bu sebeple bu adrese gönderilen şikâyet ve diğer bildirim maillerine geri dönüş yapılmamaktadır.

Instagram hesabını silmek için ise;

https://www.ınstagram.com/accounts/remove/request/permanentbağlantısına girilmesi yeterlidir.