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    Bilim ve Teknolojiİmece uydusu nedir? İmece uydusu nereden ne zaman fırlatılacak?
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    İmece uydusu nedir? İmece uydusu nereden ne zaman fırlatılacak?

    Türkiye’nin uzaydaki dördüncü gözlem uydusu olacak İMECE uydusu bu senenin son çeyreğinde hazır oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin sıfırdan tasarlayıp ürettiği ilk metre altı çözünürlükteki milli gözlem uydusu İMECE, 2022’nin son çeyreğinde uzaya gönderilmek üzere hazır olacak!” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İmece uydusuna yönelik de müjdeli haberi verdi. Peki, İmece uydusu nedir? İmece uydusu nereden ne zaman fırlatılacak?

    25.04.2022 - 19:44 |
    İmece uydusu nedir? İmece uydusu nereden ne zaman fırlatılacak?

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin sıfırdan tasarlayıp ürettiği ilk metre altı çözünürlükteki milli gözlem uydusu İMECE’nin 2022’nin son çeyreğinde uzaya gönderilmek üzere hazır olacağını bildirmişti, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İmece uydusuna yönelik tarih verdi.

    İmece uydusu nedir?

    Milli gözlem uydusu İMECE, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü tarafından geliştirildi. Tüm aşamalarıyla Türkiye'de tasarlandı ve üretildi. Hem sivil hem de askeri amaçla kullanılacak. İmece, 1 metreden daha düşük çözünürlükte görüntüleme yapıyor.

    İmece uydusu ne zaman fırlatılacak?

    Yerli ve milli gözlem uydusu İMECE’nin fırlatılış tarihiyle ilgili bir diğer müjdemiz. Gözlem uydumuz İMECE'nin uzay yolculuğu 15 Ocak 2023’te başlayacak.

     

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