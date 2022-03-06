Elon Musk'tan flaş Rusya kararı! 'Bunu yapmayacağız' deyip duyurdu

NASA’nın uzay taşımacılığını yapan SpaceX, dünya yörüngesinde 2 binden fazla aktif uydu ağı sahibi Starlink ve Tesla’nın sahibi iş adamı Elon Musk, dün yaptığı açıklamada Starlink’in uydu ağını Rusya’nın haber kaynaklarına kapatmak için bazı ülkeler tarafından kendisine çağrı yapıldığını ifade etti. Musk, bu çağrılara olumlu yanıt vermediğini belirterek “Starlink'e bazı hükümetler (Ukrayna hariç) tarafından Rus haber kaynaklarını engellemesi söylendi. Silah zoruyla olmadıkça bunu yapmayacağız. Özgür konuşma mutlakiyetçisi olduğum için üzgünüm” ifadelerini kullandı.

MUSK, DÜN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün akşam yaptığı açıklamada Elon Musk ile telefonda görüştüğünü belirterek “Ukrayna'yı sözleri ve eylemleriyle desteklediği için ona minnettarım. Gelecek hafta, yok edilen şehirler için başka bir Starlink sistemi grubu alacağız” dedi. Elon Musk, geçen hafta Ukrayna’nın internet altyapısının kesintiye uğramaması için Starlink uydu terminalleri göndermişti.



