Antonov-26 nakliye uçağının teknik özellikleri nelerdir, hangi ülke yapımı? Antonov AN 26 tipi uçağı nedir?
Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi nakliye uçağı, yaşadığı teknik arıza nedeniyle Zaporijya'da düştü. Kaza sonucu can kayıplarının olduğu bilgisi verildi. Peki, Antonov-26 nakliye uçağının teknik özellikleri nelerdir, hangi ülke yapımı? Antonov AN 26 tipi uçağı nedir?
Rus ordusu tarafından işgal edilen Ukrayna'da bu sabah bir kaza haberiyle gündeme geldi. Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi nakliye uçağı, teknik arıza sebebiyle ülkenin güneyindeki Zaporijya kentinde düştü. Yerel yetkililer uçağın 'teknik uçuş' yaparken düştüğünü ifade etti. Peki, Antonov 26 uçağının teknik özellikleri nelerdir, Antonov-26 hangi ülke yapımı?
Antonov-26 tipi uçağı nedir, hangi ülkenin?
Antonov An-26 çift motorlu hafif turboprop nakliye uçağıdır ve Antonov An-24'den geliştirilmekle birlikte askeri kullanıma özgüdür. İlk olarak 1969'da görülen geniş kargo rampası ile birlikte arka gövdede değişiklikler yapılmıştır.
An-26 Çin'de Xian Uçak Fabrikası tarafından lisanslı olarak Y-14 adından üretilmektedir, ismi Y-7 serisi olarak değiştirilmiştir. Antonov-26 tipi uçaklar Sovyetler Birliği döneminde üretilmeye başlanmıştır.
Türü: Hafif nakliye
Ulusal köken: Sovyetler Birliği
Üretici: Antonov
İlk uçuş: Nisan 1963[1]
Hizmete giriş: 1963
Durumu: Etkin hizmette
Ana kullanıcı: Sovyet Hava Kuvvetleri
Üretim sayısı: 1,403
Antonov-26 uçağının teknik özellikleri neler?
Mürettebat: 4 (2 pilot, 1 radyo operatörü/mühendis, seyrüseferci)
Kapasite: 40 yolcu
En son yük toplamı: 5,500 kg (12,000 lb)
Uzunluk: 23.8 m (78 ft 1 in)
Kanat açıklığı: 29.2 m (95 ft 9½ in)
Yükseklik: 8.32 m (27 ft 3½ in)
Kanat yüzeyi: 74.98 m² (ft²)
Boş ağırlık: 15,020 kg (33,110 lb)
Faydalı yük toplamı: 4,500 kg (9,900 lb)
Maksimum kalkış ağırlığı: 24,000 kg (53,000 lb)
Enerji kaynağı: 2× Progress AI-24VT turboprop.
Performans
Seyir hızı: 440 km/h
Menzil: 2,550 km
İrtifa: 7500 m (17,000 ft)
*Veriler Jane's All The World's Aircraft 1988-89 çalışmasından alınmıştır.