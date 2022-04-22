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    Bilim ve TeknolojiAntonov-26 nakliye uçağının teknik özellikleri nelerdir, hangi ülke yapımı? Antonov AN 26 tipi uçağı nedir?
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri Antonov-26 nakliye uçağının teknik özellikleri nelerdir, hangi ülke yapımı? Antonov AN 26 tipi uçağı nedir?
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    Antonov-26 nakliye uçağının teknik özellikleri nelerdir, hangi ülke yapımı? Antonov AN 26 tipi uçağı nedir?

    Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi nakliye uçağı, yaşadığı teknik arıza nedeniyle Zaporijya'da düştü. Kaza sonucu can kayıplarının olduğu bilgisi verildi. Peki, Antonov-26 nakliye uçağının teknik özellikleri nelerdir, hangi ülke yapımı? Antonov AN 26 tipi uçağı nedir?

    22.04.2022 - 12:11 |
    Antonov-26 nakliye uçağının teknik özellikleri nelerdir, hangi ülke yapımı? Antonov AN 26 tipi uçağı nedir?

    Rus ordusu tarafından işgal edilen Ukrayna'da bu sabah bir kaza haberiyle gündeme geldi. Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi nakliye uçağı, teknik arıza sebebiyle ülkenin güneyindeki Zaporijya kentinde düştü. Yerel yetkililer uçağın 'teknik uçuş' yaparken düştüğünü ifade etti. Peki, Antonov 26 uçağının teknik özellikleri nelerdir, Antonov-26 hangi ülke yapımı?

    Antonov-26 tipi uçağı nedir, hangi ülkenin?

    Antonov An-26 çift motorlu hafif turboprop nakliye uçağıdır ve Antonov An-24'den geliştirilmekle birlikte askeri kullanıma özgüdür. İlk olarak 1969'da görülen geniş kargo rampası ile birlikte arka gövdede değişiklikler yapılmıştır.

    An-26 Çin'de Xian Uçak Fabrikası tarafından lisanslı olarak Y-14 adından üretilmektedir, ismi Y-7 serisi olarak değiştirilmiştir. Antonov-26 tipi uçaklar Sovyetler Birliği döneminde üretilmeye başlanmıştır.

    Türü: Hafif nakliye
    Ulusal köken: Sovyetler Birliği
    Üretici: Antonov
    İlk uçuş: Nisan 1963[1]
    Hizmete giriş: 1963
    Durumu: Etkin hizmette
    Ana kullanıcı: Sovyet Hava Kuvvetleri
    Üretim sayısı: 1,403

    Antonov-26 uçağının teknik özellikleri neler?

    Mürettebat: 4 (2 pilot, 1 radyo operatörü/mühendis, seyrüseferci)
    Kapasite: 40 yolcu
    En son yük toplamı: 5,500 kg (12,000 lb)
    Uzunluk: 23.8 m (78 ft 1 in)
    Kanat açıklığı: 29.2 m (95 ft 9½ in)
    Yükseklik: 8.32 m (27 ft 3½ in)
    Kanat yüzeyi: 74.98 m² (ft²)
    Boş ağırlık: 15,020 kg (33,110 lb)
    Faydalı yük toplamı: 4,500 kg (9,900 lb)
    Maksimum kalkış ağırlığı: 24,000 kg (53,000 lb)
    Enerji kaynağı: 2× Progress AI-24VT turboprop.
    Performans
    Seyir hızı: 440 km/h
    Menzil: 2,550 km
    İrtifa: 7500 m (17,000 ft)

    *Veriler Jane's All The World's Aircraft 1988-89 çalışmasından alınmıştır.

     

     

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