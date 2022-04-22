Antonov-26 nakliye uçağının teknik özellikleri nelerdir, hangi ülke yapımı? Antonov AN 26 tipi uçağı nedir?

Rus ordusu tarafından işgal edilen Ukrayna'da bu sabah bir kaza haberiyle gündeme geldi. Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi nakliye uçağı, teknik arıza sebebiyle ülkenin güneyindeki Zaporijya kentinde düştü. Yerel yetkililer uçağın 'teknik uçuş' yaparken düştüğünü ifade etti. Peki, Antonov 26 uçağının teknik özellikleri nelerdir, Antonov-26 hangi ülke yapımı?

Antonov-26 tipi uçağı nedir, hangi ülkenin?

Antonov An-26 çift motorlu hafif turboprop nakliye uçağıdır ve Antonov An-24'den geliştirilmekle birlikte askeri kullanıma özgüdür. İlk olarak 1969'da görülen geniş kargo rampası ile birlikte arka gövdede değişiklikler yapılmıştır.

An-26 Çin'de Xian Uçak Fabrikası tarafından lisanslı olarak Y-14 adından üretilmektedir, ismi Y-7 serisi olarak değiştirilmiştir. Antonov-26 tipi uçaklar Sovyetler Birliği döneminde üretilmeye başlanmıştır.

Türü: Hafif nakliye

Ulusal köken: Sovyetler Birliği

Üretici: Antonov

İlk uçuş: Nisan 1963[1]

Hizmete giriş: 1963

Durumu: Etkin hizmette

Ana kullanıcı: Sovyet Hava Kuvvetleri

Üretim sayısı: 1,403

Antonov-26 uçağının teknik özellikleri neler?

Mürettebat: 4 (2 pilot, 1 radyo operatörü/mühendis, seyrüseferci)

Kapasite: 40 yolcu

En son yük toplamı: 5,500 kg (12,000 lb)

Uzunluk: 23.8 m (78 ft 1 in)

Kanat açıklığı: 29.2 m (95 ft 9½ in)

Yükseklik: 8.32 m (27 ft 3½ in)

Kanat yüzeyi: 74.98 m² (ft²)

Boş ağırlık: 15,020 kg (33,110 lb)

Faydalı yük toplamı: 4,500 kg (9,900 lb)

Maksimum kalkış ağırlığı: 24,000 kg (53,000 lb)

Enerji kaynağı: 2× Progress AI-24VT turboprop.

Performans

Seyir hızı: 440 km/h

Menzil: 2,550 km

İrtifa: 7500 m (17,000 ft)

*Veriler Jane's All The World's Aircraft 1988-89 çalışmasından alınmıştır.