Terazi burcu erkeği hoşlandığını nasıl belli eder? Terazi burcu erkeği aşık olursa ne yapar?

Terazi burcu bir adam sizinle ek zaman geçirmeye başladığında, ilişkinizin yaşanabilirliğini düşündüğünü ve bağlantınızı güçlendirmek istediğini gösterebilir. İkiniz birbirinizin arkadaşlığından zevk alırken, muhtemelen kişisel ve samimi deneyimlerinizi birbirinizle paylaşacağınızı göreceksiniz. Terazi burcu bir adam sizinle çıkmak isterse, aklındaki her şey hakkında sizinle konuşması muhtemeldir.

Terazi burcu erkeği ne istediğine karar verdiğinde, aklına koyduğunu gerçekleştirmek için çaba göstereceği kesindir. Söylemleri ve davranışları konusunda çok ileri görüşlü ya da çok utangaç olmayacağından, sizinle konuşma biçiminde olgun olmasını bekleyebilirsiniz. Elbette her birey kendi deneyimlerinden ve değerlerinden etkilenir, bu nedenle Terazi erkeğinin hayatınızdaki davranışları özellikle benzersiz olabilir. Siz bir Terazi erkeği sizden hoşlandığında, sizi cezp etmek ve harekete geçmeye zorlamak amacıyla pasif bir yaklaşım benimsemesi kesinlikle mümkündür.

İlk başta, bir Terazi erkeği, ona karşı olan hislerinizi anlamasına yardımcı olacağından, yaklaşımında incelikli olmayı seçebilir. Ona ilgilendiğinizi gösterdiğinizde, daha kendinden emin ve doğrudan olmasını bekleyebilirsiniz. Onunla ilgilenmediğinizi ona gösterirseniz, muhtemelen sizden çekileceğini göreceksiniz. Terazi burcu bir adam, kendini reddedilmeye maruz bırakmakla ilgilenmez, bu nedenle davranışlarınız, duygularınız hakkında belirsiz veya kafanızın karıştığını gösteriyorsa, sizinle bir ilişki sürdürmeye çalışmaz. Bu şekilde, onun eylemlerinin ve ifadelerinin sizin yansımalarınız olduğunu göreceksiniz.

Terazi burcu erkeği aşık olursa ne yapar?

Aşık bir Terazi erkeğiyle uğraşmak her zaman kolay değildir. Bir anda, size tamamen aşık görünür beş dakika sonra umursamaz tavırlar takınabilir. Temel olarak, sadece ilişkinin buna değdiğinden emin olmak istiyor ve aslında kendinden bir türlü emin olamıyor demektir. Terazi erkeği aşık olduğunda ne bekleyeceğinizi öğrenmek için biraz zaman geçmesi gerekmektedir. Kararını vermesi sonsuza kadar sürse de, bazen koşullar uygunsa onun için doğru kişi olduğunuza hemen karar verebilir. İyi yönlerini mükemmel bir şekilde tamamlayan ve olumsuz niteliklerini ortadan kaldıran bir kadın bulması gerekiyor.

Özünde, aşık bir Terazi erkeğinin, siz birbirinizden ayrıyken kendi mutluluğunu yaratabilen, ama aynı zamanda birlikteyken onun eksik yarısı olan bir kadına ihtiyacı vardır. Çelişkileri, karşılıklı bağımlı bir ilişki istediği anlamına gelir, ancak aynı zamanda bağımsız olmanızı da ister. Bu dikkatli dengeyi sağlayabilirseniz, onun için doğru kadın olabilirsiniz. Böylece hemen aşkını yaşamaya başlar.

Aşık bir Terazi adamı son derece çekici olma eğilimindedir. Kendisi kadar ince şeylerden de zevk alan şık, güzel ve zeki bir kadın bulmak ister. Tartışmaktan nefret eder, bu yüzden zor durumlarla tepesini bozmadan başa çıkabilen bir kadına ihtiyacı var demektir. Anında sizden soğuyabilir ya da anında size aşık olabilir. Aşık olduğunda size karşı hareketleri dengesiz olduğundan aşık olduğunu kavramak kolaydır.