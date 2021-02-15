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Yüz yüze eğitim başlıyor! Tek tek açıklandı, değişti, artık...

15 Şubat 2021 Pazartesi - 8:30 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 8:54

Milyonlarca öğrenci bekliyordu. Bugün başlıyor. Tek tek açıklandı. Birçok değişiklik geliyor. Uzun süredir uzaktan eğitim alan öğrenciler için yüz yüze eğitim dönemi başlıyor. Yeni dönem birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Koronavirüs salgını sonrası pek çok alanda değişiklikler oldu. Bu değişikliklerden en fazla etkilenenler ise öğrenciler oldu. Çevirim içi eğitim sistemine geçildi. İnternet ve EBA TV aracılığı ile eğitim gören öğrenciler için yüz yüze eğitim bugün başlıyor. Yüz yüze eğitim salgın öncesinden çok farklı olarak başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamalarla öğrenciler ve veliler için yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı. Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Yüz yüze eğitimde ne gibi farklılıklar olacak? Tüm detaylar haberimizde...


Milyonlarca öğrencinin beklediği gün geldi. Okullar bugün açılıyor. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle pek çok ilde yüz yüze eğitim bugün gerçekleşmese de süreç bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve bizzat Bakan Ziya Selçuk'un açıkladığı yüz yüze eğitim sürecinde Kovid-19 önlemleriyle başlayacak eğitimde kurallar ve genel çerçeve belirlendi. Buna göre hem okul idaresinin, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin dikkat etmesi gereken çok önemli koronavirüs tedbirleri söz konusu. İşte teneffüsten sınıf yoğunluğuna, öğrenci tedbirlerinden yüz yüze eğitim anındaki kritik kurallara Bakan Selçuk'un son dakika açıklaması ve kovid-19 yüz yüze eğitim kuralları:

 
YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR, İŞTE KURALLAR
 
Köy okulları ve anaokullarında yüz yüze eğitim başlıyor. Kovid-19 önlemleriyle başlayacak eğitimde teneffüsler sırayla yapılacak. Sınıflarda en fazla 15 kişi olacak. Yüksek sesli aktivite olmayacak.
 
SINIFLARDA 15'TEN FAZLA ÖĞRENCİ OLAMAYACAK
 
Köy okulları ve anaokulları için yüz yüze eğitim bugün başlıyor. Haftada 5 gün yüz yüze eğitimin yapılacağı okullarda Kovid- 19 önlemleri geçerli olacak. Bu kapsamda sınıflarda en fazla 15 kişi olacak.
 
YÜZ KORUYUCU KULLANMAK ŞART
 
Öğrencilerle 1 metreden yakın temasta olanlar yüz koruyucu kullanacak. Teneffüsler sırayla yapılacak. Sınıflarda çapraz oturma yapılacak. Sınıf içinde yüksek sesli aktivite yapılmayacak.
 
ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK
 
Edinilen bilgiye göre okullara ziyaretçi kabul edilmeyecek. Öğrenciler yemeklerini kumanya şeklinde, sınıflarda aynı grup içinde yiyecek. Okul tuvaletlerindeki sabunluklar fotoselli olacak.
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN YARIYIL AÇIKLAMASI
 
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan videolu paylaşımda, Bakan Ziya Selçuk'un velilere ikinci yarıyıl mesajına yer verildi.
 
"İkinci yarıyıla başlarken sizleri saygıyla selamlıyorum" diyen Selçuk, mesajında, "Bu süreçte çocuklarımızın eğitim aidiyetini güçlendirmek için sizin ve çocuklarınızın düzenli bir hayat sürmesi, evlatlarımızın uyku ve beslenmelerinin düzenli olması, huzurlu bir ev ortamında bulunmaları büyük önem taşıyor.
 
Sizlerden ricam çocuğunuzun canlı derse katılımını ve TRT EBA kanallarını takibini teşvik ederek okullarımızla ve öğretmenlerimizle iletişim kanallarınızı güçlendirmeniz" dedi. (Sabah)
 

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