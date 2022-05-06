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    Zonguldak'ta fuhuş operasyonu

    Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda serbest bırakılan 6 şüpheliden 4'ü yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    06.05.2022 - 13:18 | | İHA
    Zonguldak'ta fuhuş operasyonu

    Edinilen bilgiye göre, geçen 29 Nisan günü yaşı küçük 2 çocuğa fuhşa teşvik edildiği, aracılık ve çocuğun cinsel istismar suçlarının işlendiği iddiaları üzerine adliyeye çıkartılan 18 şüpheliden 12'si tutuklanmış 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan 6 şüpheliden 4'ü itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili tutuklanan şüpheli sayısı 14'e yükselmiş oldu.

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